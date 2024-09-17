Вирощування трав у горщиках дозволяє зберегти їхній аромат та продовжити сезон садівництва на цілий рік

Ніщо не може замінити свіжі трави. Хоча сушені трави зручні в користуванні, вони не мають тієї ж свіжості та аромату. Вирощування трав у горщиках дозволяє зберегти їхній аромат та продовжити сезон садівництва на цілий рік. Gardening Know How пишуть про найкращі трави, які можуть перезимувати в приміщенні.

Розмарин

У разі вирощування розмарину в контейнерах садіть його в ґрунтову суміш без торфу, яка вільно дренуватиметься. Ви можете використовувати будь-який тип контейнера, якщо він має достатньо дренажних отворів. Рослинам потрібна волога в теплу пору року, але не дозволяйте контейнеру стояти у воді.

М'ята

М'ята дуже добре росте як у саду, так і в контеконтейнерах. Ця рослина витривала, вона ростиме практично на будь-якому ґрунті, навіть на піску, але її необхідно підтримувати у вологому стані. Коли верхній шар грунту висохне, рясно полийте його знову. М'ята любить сонце, не ростиме у півтіні. Рослину потрібно буде пересаджувати кожні кілька років. За бажання її можна обрізати, щоб вона залишалася невеликою.

Чебрець

Рослини не виростають дуже великими і мають неглибоку кореневу систему, що робить їх ідеально придатними для вирощування в контейнерах. Чебрець любить добре дренований, майже піщаний ґрунт. Трохи піску чи гальки, доданих у ґрунтову суміш, буде цілком достатньо.

Чебрець може витримувати періоди посухи, але найкраще зростання буде при регулярному поливі. Поливайте рясно, але нечасто і переконайтеся, що в контейнері достатньо дренажних отворів. Рослинам не потрібні добрива, але їм сподобається компостний чай або інший м'який поживний розчин навесні.

Шавлія

Шавлія – багаторічна трав'яниста рослина, вона частково опадає під час заморозків, але швидко відрощує нове листя. У разі вирощування шавлії в горщиках, оберіть контейнер, який дозволить рослині трохи підрости. Він повинен мати багато дренажних отворів. Рослину можна вирощувати у купованому ґрунті для рослин у горщиках або в садовій землі. Якщо ґрунт дуже важкий, додайте трохи перліту, піску або вермікуліту.

Рослини шавлії слід поливати, коли ґрунт сухий на дотик. Поливайте рясно але не часто. Взимку рослині потрібно приблизно вдвічі менше води. Удобрюйте її розбавленим добривом для кімнатних рослин навесні.

Орегано

Трава не переносить вологу у кореневій зоні, горщик повинен мати багато отворів і добре дренований ґрунт. Орегано невибагливе до його типу, але важкі ґрунти слід покращити за допомогою піщаного матеріалу.

Майоран

Це посухостійка рослина, якій потрібно регулярне поливання у міру вкорінення, але після цього її можна залишати висихати, не поливаючи тривалий час.

Використовуйте гарний ґрунт для горщиків з майораном і прищипуйте рослину ранньою весною, щоб допомогти їй сформуватись більш компактно.

Лавр

Під час вирощування рослини в контейнері оберіть досить великий горщик, щоб її не довелося пересаджувати через кілька місяців. Використовуйте добре дреновану ґрунтову суміш і садіть лавр на тому ж рівні, на якому він був у горщику для розсади. Поставте контейнер туди, де рослина отримує не менше шести годин сонця на день, і підтримуйте ґрунт помірно вологим.

Лавр напівзимостійкий, в холодному кліматі його необхідно перенести до приміщення.