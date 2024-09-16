Метод «лазаньї» допоможе вам насолоджуватися весняними квітами, які тішитимуть вас своєю красою та ароматом

Щоб отримати яскраве і гарне цвітіння нарцисів і тюльпанів весною, восени потрібно правильно посадити цибулини. Яким способом найкраще це робити і цибулини яких квітів обрати, розповідає Learn To Grow.

Які цибулини садити

Тюльпани та нарциси – це основні квіти, які зацвітуть навесні після осіннього садіння. Щоб забезпечити оптимальні умови їхнього розвитку, висаджуйте цибулини не пізніше ніж за місяць до того, як ґрунт почне промерзати. Це дасть їм достатньо часу для адаптації та утворення коренів.

Метод «лазаньї»

Один з наефективніших способів садіння цибулин для досягнення безперервного весняного цвітіння – метод «лазаньї». Він передбачає садіння цибулин шарами, а це дозволяє отримати цікаву багатоярусну композицію квітів.

виберіть добре дреновану ділянку та підготуйте ґрунт, щоб у ньому не було бур'янів, «розпушіть» його;

для гарного результату вибирайте вищі сорти тюльпанів і нарцисів;

розпочніть із садіння цибулин, які цвітуть пізніше, посадіть їх на найбільшу глибину. Потім додайте цибулини середнього цвітіння. І завершіть садіння цибулинами раннього цвітіння. Розташуйте їх поверх інших;

Цей метод не лише дозволяє створити гарний ансамбль квітів, але й забезпечує їхнє тривале цвітіння протягом весни.

Для такого садіння розгляньте гібридні сорти квітів, адже вони можуть мають триваліший період цвітіння і особливий колір.

Метод «лазаньї» допоможе вам насолоджуватися весняними квітами, які тішитимуть вас своєю красою та ароматом. Не забувайте про регулярне поливання і догляд за цибулинами після садіння.