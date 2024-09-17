Верес схильний до грибкових інфекцій, тому уникайте скупченості

Верес – це багаторічна рослина, що відноситься до сімейства Вересові. Термін життя вересу – 45 років. Чагарник досягає півметра у висоту. Його відрізняє потужне кореневище, тонке стебло, бура кора і дрібне листя. Рослина цвіте дрібними квітами фіолетового, бузкового, рожевого, білого або кремового кольору схожими на дзвіночки. Як виростити таку декоративну рослиу у своєму саду, пише «Світ рослин».

Який ґрунт потрібний вересу

Посухостійкий верес висаджують у кислий ґрунт (pH 4,5-6,5). Культура не любить заболоченість, щільну глину, важкий суглинок.

Щоб сформувати максимально природне середовище, в землю вносять кислий торф, компост із кори та голок хвойних дерев, пісок. При високому заляганні ґрунтових вод є сенс облаштувати дренажну подушку з керамзиту чи гальки.

При цьому верес справді невибагливий. Він пробачить і перезволоження землі, і посушливість. Для підвищення стійкості до несприятливих умов у ґрунт вносять мікоризу: верес утворює симбіоз із грибами, внаслідок чого отримує необхідне харчування.

Де посадити верес

Верес садять на добре освітленій або ледь затіненій ділянці, захищеній від підтоплення. Виражена півтінь або тінь стає причиною поганого цвітіння — недовгого, мізерного, блідого.

Особливості посадки вересу

Верес можна виростити із насіння, але простіше купити готові саджанці. Допустимий час посадки:

весна (квітень–травень), коли земля прогрілась, але немає ризику пересихання коренів;

осінь (вересень–жовтень) за місяць до заморозків, щоб рослина добре вкорінилась.

Схема посадки:

викопати ямку глибиною вдвічі більшою за довжину коріння; додати компост, мікоризу, добрива; опустити саджанець, не струшуючи наявну на коренях земляну грудку; загорнути ямку та добре пролити рослину; замульчувати ділянку торфом або тирсою хвойних порід, щоб не допустити пересихання коренів.

Верес схильний до грибкових інфекцій, тому уникайте скупченості. На 1 м2 рекомендована густота 9–15 саджанців.

Як поливати верес

Регулярний полив потрібен недавно посадженим рослинам. Дорослі екземпляри, які вже вкорінились, не вимагають частого зволоження. Головні правила:

поливати лише за дуже спекотної погоди;

поливати саме під кущ, оскільки через зволоженість листків розвивається сіра гниль;

використовувати дощову воду, оскільки в ній немає вапна (лужна вода шкідлива для вересу).

Як зимує верес

Верес витримує похолодання до -23 -25°С. Тому обов’язково накривають лише рослини, які зимують вперше.

Проте слід зважати на сорт. Деякі садівники завжди роблять укриття на зиму. Як мінімум, щоб уберегти верес від яскравих сонячних променів. Для цього: