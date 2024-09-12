Висадку саджанців кизилу у відкритий грунт краще всього проводити у вересні-жовтні

Кизил – це невелике дерево або чагарник з яскраво-червоними плодами. Овальні червоні ягоди мають кисло-солодкий смак. Цінуються в кулінарії та використовуються для приготування варення, мармеладу, соусів, наливок, можуть додаватися в плов. Найкращий час для посадки кизилу є осінь.

Коли посадити кизил

Висадку саджанців кизилу у відкритий грунт краще всього проводити у вересні-жовтні, в залежності від кліматичних умов регіону. В цей період вже не дуже жарко і у рослин є можливість нарощувати кореневу масу, готуючись до зимівлі, пише Fermer.blog.

Деякі аграрії рекомендують садити рослини ранньою весною, обґрунтовуючи це тим, що восени вже можна буде отримати перші ягоди. Але на практиці це не завжди вдається, оскільки ця рослина спочатку буде нарощувати крону, а тільки потім почне формувати плоди. Крім того, навіть якщо ягоди з'являться, то в зовсім невеликій кількості. Враховуючи все це, краще проводити посадку восени.

Правила посадки

При висадці кизилу, головне – враховувати рівень кислотності, розташування грунтових вод і освітлення. Оптимальний показник pH для кизилу – 5-7,5. До підземних вод має зберігатися відстань не менше 1,5 м, так як рослина досить вимоглива до вологи. Висаджувати культуру краще на освітленій території, з південної сторони від огорожі або господарської прибудови на відстані 5 м. Таким чином, дерева будуть достатньо освітлені сонцем влітку і захищені від протягу в зимовий період.

Щодо сусідства з іншими плодовими та чагарниковими культурами кизил невибагливий. Головне – врахувати відстань між рослинами, оскільки у кизилу потужні крона і коренева система, що може стати причиною занепаду сусідніх. Оптимальна відстань між деревами або кущами кизилу та будь-якими іншими рослинами має становити близько 5 м. Такий же інтервал слід дотримуватися і в рядах.

Підготовка грунту

Попередньо грунт на ділянці необхідно підготувати. На початку весни потрібно розчистити територію від рослинності, перекопати. Після цього слід провести знезараження ґрунту за допомогою 3% концентрату мідного купоросу (на 10 л води додати 300 г порошку). Витрата робочого розчину – 10 л на кожен 1 м2. Через тиждень після дезінфекції слід знову перекопати грунт, попередньо внісши на 1 м2 по 10 кг перепрілого гною і 300 деревної золи.

Покроковий процес посадки: