Найчастіше «чорна ніжка» з’являється через надмірну вологість, застій повітря та слабкий імунітет розсади

Чорна ніжка – поширена грибкова хвороба, яка вражає кореневу шийку молодих рослин. І найчастіше вона з’являється через надмірну вологість, застій повітря та слабкий імунітет розсади. Якщо перші дві проблеми ви можете відкоригувати, то для покращення імунітету саджанців доведеться вносити добрива. «Добрі новини» розповідають, які три добрива додати в ґрунт, щоб розсада не страждала від чорної ніжки.

Яке добриво допоможе покращити імунітет розсади?

Одним із найвідоміших та найефективніших добрив для захисту розсади є зола. Вона містить у своєму складі калій, фосфор та кальцій, що зміцнюють клітинні стінки стебла, роблячи його стійким до гниття. Крім цього, попіл розкислює ґрунт, що не дає грибковим хворобам закріпитись у субстраті, де ростуть саджанці.

Ще один засіб, який можна використовувати – фітоспорин. Цей препарат є чудовим захисником для рослин від будь-яких грибкових захворювань. Обробку потрібно проводити стандартно, відповідно до інструкції виробника, раз у 10-15 днів.

Останній, третій засіб – цибулевий настій. Це потужне антисептичне добриво, що багате на вітаміни та фітонциди. Воно допомагає натуральним чином дезінфікувати ґрунт, вбиваючи спори грибків. Щоб зробити цей настій, вам потрібно залити 1 літром окропу жменю лушпиння цибулі та залишити настоюватись на 2 доби. Після цього процідіть розчин та розбавте його чистою водою у пропорції 1:2 та поливайте розсаду прямо під корінь.