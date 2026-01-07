Після появи сходів методика поливу змінюється

Правильний полив розсади – одна з найважливіших умов успішного вирощування здорових рослин. Він має суттєво відрізнятися на етапі посіву та після появи сходів, адже помилки в обох випадках можуть призвести до загибелі рослин або появи хвороб, таких як чорна ніжка. Як правильно поливати розсаду до і після сходів, пише «Флористікс».

Як поливати розсаду до появи сходів

До появи сходів лотки з посівами зазвичай тримають у мінітепличках під склом або прозорою плівкою. Ґрунт потрібно обережно зволожувати з розпилювача, щоб вода не зрушила насіння, після чого посіви знову накривають. Під склом постійно утворюється конденсат, який необхідно періодично видаляти, щоб краплі не падали на ґрунт і не провокували появу грибкових захворювань. На цьому етапі важливо підтримувати стабільний мікроклімат: температура, вологість і легкий доступ повітря визначають успішність проростання.

Як поливати розсаду після появи сходів

Після появи сходів методика поливу змінюється. Сіянці стають чутливими до зайвої вологи на листках, тому воду подають строго під корінь. Оптимальним інструментом є медична груша або невеликий наконечник, що дозволяє точно дозувати воду. Міжряддя повинні залишатися сухими, щоб коріння розсади не загнило, а ймовірність розвитку чорної ніжки мінімізувалася. Після поливу ґрунт трохи розпушують, щоб волога не застоювалася навколо коренів.

На ранньому етапі підживлення не потрібне: сіянці отримують живлення з власного насіння і субстрату, де достатньо основних елементів. Підживлення починають лише після пікірування, коли рослини вже зміцніли і готові до додаткових поживних речовин.