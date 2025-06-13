На перших етапах після висівання насіння для зволоження ґрунту краще використовувати розпилювач

Полив – один із найважливіших аспектів догляду за розсадою, і саме від нього часто залежить, чи будуть молоді рослини здоровими. Надмірна або неправильна волога може спровокувати небезпечні захворювання, зокрема чорну ніжку. Щоб уникнути типових помилок, важливо дотримуватись простих, але ефективних правил, про які пише «Флористікс». На перших етапах після висівання насіння для зволоження ґрунту краще використовувати розпилювач, що створює дрібну повітряно-крапельну млу. Та як тільки з’являються перші паростки, подібний метод стає небезпечним: волога, осідаючи на молодих листочках, особливо у загущених посівах, створює сприятливе середовище для грибкових хвороб, зокрема чорної ніжки.

Щоб цього уникнути, варто змінити спосіб поливу. Оптимальні варіанти – гумова груша, пляшка з дрібними отворами в кришці або великий медичний шприц, яким можна акуратно зволожувати ґрунт під самий корінець.

Як правильно зволожувати розсаду

Основне завдання – зволожити ґрунт, не торкаючись листя сіянців. Якщо волога випадково потрапила на рослини, її слід швидко прибрати. Для цього можна ненадовго ввімкнути вентилятор, аби просушити листочки та простір між ними. Але не варто залишати вентиляцію на довго, пересушування не менш шкідливе, ніж надлишок вологи.

Слідкуйте, щоб ґрунт не пересихав повністю. Наприклад, якщо при піднятті контейнера відчувається його легкість – це сигнал, що волога вичерпалась. Навіть якщо листя ще не втратило тургор, краще не зволікати й провести полив. При цьому воду важливо лити не між рядами, а точно під корінь. Зволоження має бути глибоким, поверхневе випаровується швидко, а ось біля коріння потрібен стабільний рівень вологості.

Яку воду обрати для поливу

Температура води повинна бути комфортною для рослин, приблизно від 30 до 36 °C. Варто уникати води, яка містить хлор: у відкритому ґрунті він вимивається дощем, а в контейнері накопичується і завдає шкоди – почорніння коріння, пожовтіння листя і уповільнення росту.

Найкраще використовувати талу, дощову або попередньо кип’ячену воду. Якщо ж джерело води містить помірну кількість хлору, дайте їй відстоятися щонайменше 48 годин або пропустіть через побутовий фільтр.