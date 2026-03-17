Навіть якісні ножиці з часом тупляться і починають гірше різати папір чи тканину. Проте це не означає, що їх потрібно викидати, адже ви можете повернути їм гостроту вдома за допомогою простого підручного засобу. УНІАН розповідає, як можна швидко наточити ножиці за допомогою фольги.

Як швидко наточити ножиці?

Один із найпростіших способів – використати звичайну кухонну фольгу. Для цього достатньо взяти алюмінієву фольгу, скласти її в кілька шарів і кілька разів порізати її ножицями по всій довжині лез. Процедуру варто повторити 10-15 разів, а потім протерти ножиці, щоб прибрати залишки металу і фольги.

Дехто може сумніватися, чи можна заточити ножиці фольгою: чи не затупляться вони через це ще більше. Але не варто відразу відкидати цей спосіб, адже такі багаторазові розрізи вирівнюють мікроскопічні щербини на лезах, видаляють липкий наліт і злегка відновлюють гостроту ножиць.

Втім, також важливо пам’ятати, що фольга м’якша за сталь, з якої зроблені ножиці. Вона не може усунути великі пошкодження, як це зробить точильний камінь. Справжнє заточування відбувається тоді, коли знімають тонкий шар металу під кутом, чого, на жаль, фольга не робить.

Але фольга допомагає трохи освіжити леза: вони починають різати чистіше, оскільки прибирається бруд і сміття. Цей спосіб, як заточити ножиці – швидше профілактика, ніж повноцінне рішення.