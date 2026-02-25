Варіантів зберігання ножів безліч, починаючи від блоків для ножів та спеціальних шухляд до чохлів та магнітних смужок

Кухонний ніж – один із найважливіших інструментів на кухні, але навіть якісний ніж може швидко втратити гостроту, якщо його неправильно зберігати. Martha Stewart розповідає, як правильно зберігати кухонні ножі.

Як зберігати кухонні ножі?

Варіантів зберігання ножів безліч, починаючи від блоків для ножів та спеціальних шухляд до чохлів та магнітних смужок. Кожен із них має свої переваги, тому вибір залежить від ваших особистих потреб.

Блоки для ножів

Перевага блоку для ножів полягає в тому, що він створює спеціальну зону для зберігання, зазвичай із певним місцем для кожного леза. І зберігання у блоці забезпечує легкий доступ до кожного інструменту.

Вибір матеріалу блоків для ножів також важливий. Блоки з акації чи бамбука – це доволі довговічний та доступний варіант. Ця деревина є екологічною, стійкою до вологи та комах. Ще одним хорошим претендентом є горіх, який дорожчий, але потенційно може прослужити вам все життя. Проте не завжди блок для ножів може бути оптимальним рішенням. Якщо ви поставите його поруч із раковиною де є підвищена вологість, натуральна дерев’яна поверхня може деформуватися чи навіть змінити колір.

Магнітні планки для ножів

Магнітні тримачі підійдуть для тих, хто цінує естетику та легкість доступу. Переконайтеся, що ви купуєте стрічку хорошої якості, адже ви не хочете, щоб ніж випадково впав та пошкодився.

Органайзери для ящиків

Якщо у вас обмежений простір, органайзери можуть стати чудовою альтернативою. Вони часто виготовляються з бамбука, клена або горіха та не займають простір на стільниці.