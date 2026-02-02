Є кілька простих способів: як власноруч швидко заточити ніж без точила
До теми
Є кілька простих способів, що допомагають повернути лезу гостроту навіть удома
Коли ніж тупиться, а спеціального точила немає під рукою, не обов’язково бігти в магазин – є кілька простих способів, що допомагають повернути лезу гостроту навіть удома. ТСН розповідає, які способи допоможуть заточити ніж без точила.
Як заточити ножі без точила?
- Керамічна чашка чи тарілка. Переверніть чашку або тарілку догори дном та знайдіть неглазурований край – шорстку смугу знизу. Проведіть лезом під кутом приблизно 20°, кілька разів з обох боків. І через 1-2 хвилини ніж стане гострішим.
- Шкіряний ремінь. Візьміть справжній шкіряний ремінь без лакового покриття та кілька разів проведіть лезо в напрямку від себе на зворотному боці ременя. Шкіра полірує край ножа та робить його ідеально гладким. А якщо злегка натерти ремінь зубною пастою, ефект буде ще кращим, бо паста працює як абразив.
- Скляна пляшка. Зніміть кришку з порожньої пляшки та проведіть ножем по її внутрішньому краю. Тримайте кут близько 20°. Цей метод швидко повертає гостроту, але робити це слід обережно, щоб не порізати руки.
- Інший ніж чи ложка. Якщо у вас є інший ніж з твердішої сталі або металева ложка, проведіть тупим ножем кілька разів по їхньому краю. Це допоможу тимчасово відновити гостроту.
