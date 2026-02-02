фото Unsplash

Є кілька простих способів, що допомагають повернути лезу гостроту навіть удома

Коли ніж тупиться, а спеціального точила немає під рукою, не обов’язково бігти в магазин – є кілька простих способів, що допомагають повернути лезу гостроту навіть удома. ТСН розповідає, які способи допоможуть заточити ніж без точила. Як заточити ножі без точила? Керамічна чашка чи тарілка. Переверніть чашку або тарілку догори дном та знайдіть неглазурований край – шорстку смугу знизу. Проведіть лезом під кутом приблизно 20°, кілька разів з обох боків. І через 1-2 хвилини ніж стане гострішим. Шкіряний ремінь. Візьміть справжній шкіряний ремінь без лакового покриття та кілька разів проведіть лезо в напрямку від себе на зворотному боці ременя. Шкіра полірує край ножа та робить його ідеально гладким. А якщо злегка натерти ремінь зубною пастою, ефект буде ще кращим, бо паста працює як абразив. Скляна пляшка. Зніміть кришку з порожньої пляшки та проведіть ножем по її внутрішньому краю. Тримайте кут близько 20°. Цей метод швидко повертає гостроту, але робити це слід обережно, щоб не порізати руки. Інший ніж чи ложка. Якщо у вас є інший ніж з твердішої сталі або металева ложка, проведіть тупим ножем кілька разів по їхньому краю. Це допоможу тимчасово відновити гостроту.

