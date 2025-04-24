Очищати підставку потрібно раз на місяць, щоб запобігти накопиченню нальоту

На кухні є багато речей, про які господині забувають. Однією з таких є підставка для ножів, яка постійно накопичує бруд, жир, крихти та навіть плісняву. Щоб уникнути бактерій, її потрібно періодично очищати. Martha Stewart розповідає, як правильно мити підставку для ножів.

Як часто потрібно чистити підставку для ножів?

Очищати підставку потрібно раз на місяць, щоб запобігти накопиченню нальоту. Однак, якщо ви часто використовуєте та зберігаєте вологі ножі в підставці, варто чистити її частіше.

Покрокова інструкція: