Щоб уникнути бруду та бактерій: як правильно помити підставку для ножів
Очищати підставку потрібно раз на місяць, щоб запобігти накопиченню нальоту
На кухні є багато речей, про які господині забувають. Однією з таких є підставка для ножів, яка постійно накопичує бруд, жир, крихти та навіть плісняву. Щоб уникнути бактерій, її потрібно періодично очищати. Martha Stewart розповідає, як правильно мити підставку для ножів.
Як часто потрібно чистити підставку для ножів?
Очищати підставку потрібно раз на місяць, щоб запобігти накопиченню нальоту. Однак, якщо ви часто використовуєте та зберігаєте вологі ножі в підставці, варто чистити її частіше.
Покрокова інструкція:
- Вийміть усі ножі та відкладіть їх убік.
- Видаліть будь-яке сміття. Також ви можете використати вакуумну насадку, щоб видалити крихти та пил всередині.
- Протріть зовнішню поверхню вологою серветкою з мікрофібри та використати трохи господарського мила.
- Змішайте теплу воду з кількома краплями рідкого мила. Занурте щіточку для пляшок у мильну воду та очистіть кожну щілину.
- Опісля змішайте оцет та воду (у відношенні 1:1), а потім протріть щілини за допомогою щітки або ганчірки.
- Витріть залишки мила. Використовуйте вологу ганчірку, щоб видалити залишки мила.
- Висушіть на повітрі. Дайте підставці повністю висохнути, перш ніж вставляти ножі, щоб запобігти утворенню цвілі.
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