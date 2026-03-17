Найпростіший спосіб прибрати запах – використати металеву поверхню

Запах часнику часто надовго залишається на руках після приготування їжі й не зникає навіть після миття з милом. Однак існує простий спосіб, який допоможе швидко позбутися неприємного аромату без додаткових засобів. УНІАН розповідає, як зробити так, щоб руки не пахли після часнику.

Чому запах такий стійкий?

Причина криється у хімічних сполуках, які виділяються під час нарізання або подрібнення часнику. Йдеться про аліцин – сполука сірки, молекули якої легко чіпляються за шкіру і погано змиваються водою з милом.

Як швидко прибрати запах?

Найпростіший спосіб прибрати запах – використати металеву поверхню. Наприклад, ви можете потерти руки об металевий кран впродовж 20-30 секунд. Метал, особливо нержавіюча сталь, містить хром і залізо, які реагують зі сполуками сірки з часнику. Ці сполуки притягуються до поверхні металу, де залишаються або змінюються, і запах стає слабкішим. А холодна вода допомагає молекулам часнику залишатися на поверхні шкіри, щоб їх було легше перенести на метал. А гаряча вода, навпаки, може посилити запах, тому що прискорює випаровування цих речовин.

Як правильно використовувати цей спосіб: