Часник погано переносить низькі температури та підвищену вологість

Багато хто вважає, що холодильник – найкраще місце для зберігання часнику, але фахівці кажуть, що це одна з поширених помилок. Невідповідні умови в холодильнику можуть зіпсувати аромат та структуру часнику. ТСН розповідає, що станеться з часником, якщо його зберігати у холодильнику.

Чому холодильник не підходить для зберігання?

Часник погано переносить низькі температури та підвищену вологість. І в холодильнику він швидко втрачає свій смак, щільність та стає м’яким, що робить його непридатним для приготування. Також підвищена вологість призводить до появи цвілі та швидкого проростання зубчиків. Окрім цього, саме холод знищує олії, які відповідають за аромат часнику.

Коли можна зберігати часник у холодильнику?

У деяких випадках зберігання часнику в холодильнику є виправданим і навіть рекомендованим кроком:

Якщо ви вже почистили часник, він швидко висохне за кімнатної температури. Тому очищені зубчики потрібно зберігати в герметичному контейнері не довше 2-3 днів. Часник, пропущений через прес або дрібно нарізаний, можна зберігати у скляній банці, заливши його олією. Термін зберігання такої заправки – до тижня. Молодий часник має вищий вміст вологи, ніж зимові сорти, тому псується швидше. Його можна тримати у відділенні для овочів, загорнувши в паперовий пакет, але не довше 7-10 днів.

Як правильно зберігати часник?

Фахівці рекомендують тримати часник у сухому та прохолодному місці, наприклад, у коморі чи кухонній шафі. Але найкраще зберігати часник за температури близько +15°C.

Часник повинен бути в місткості, яка добре провітрюється, щоб запобігти появі вологи та гнилі. Для зберігання підійдуть сітки чи кошики, але не пластикові пакети, адже в них швидко утворюється конденсат.