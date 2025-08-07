Перший етап після збору – правильна сушка

Щоб часник добре зберігався протягом зими та не втратив своїх смакових і корисних властивостей, важливо дотриматися кількох ключових правил збору й подальшої підготовки. Як визначити, що настав час викопувати врожай, і що робити з часником після збору пишуть «Вікна».

Що робити після викопування: сушка та зберігання

Перший етап після збору – правильна сушка. Спершу викопаний часник залишають на сонці приблизно на 5-8 годин, розклавши його в один шар на чистій тканині або рівній поверхні. Потім його переносять у приміщення з хорошою вентиляцією або у теплицю. Там сушіння триває ще близько двох тижнів. Важливо щодня перевертати головки, щоб вони рівномірно просихали з усіх боків.

Після повного висихання обрізають корінці, а стебло вкорочують, залишаючи приблизно 8-10 см.

Як зберігати часник узимку: перевірені способи

Добре просушений часник можна зберігати кількома зручними способами:

зв’язаний у пучки й підвішений у сухому приміщенні;

у паперових або тканинних мішках;

у дерев’яних ящиках, дно яких посипано сіллю;

у скляних стерилізованих банках;

у холодильнику – в папері або в цибулевому лушпинні.

Головне правило – уникати вологи, перепадів температур і прямого сонячного світла. Якщо все зробити правильно, ваш урожай збережеться свіжим до самої весни.