Викопати не досить: що треба зробити з часником, щоб він довго зберігався
Щоб часник добре зберігався протягом зими та не втратив своїх смакових і корисних властивостей, важливо дотриматися кількох ключових правил збору й подальшої підготовки. Як визначити, що настав час викопувати врожай, і що робити з часником після збору пишуть «Вікна».
Що робити після викопування: сушка та зберігання
Перший етап після збору – правильна сушка. Спершу викопаний часник залишають на сонці приблизно на 5-8 годин, розклавши його в один шар на чистій тканині або рівній поверхні. Потім його переносять у приміщення з хорошою вентиляцією або у теплицю. Там сушіння триває ще близько двох тижнів. Важливо щодня перевертати головки, щоб вони рівномірно просихали з усіх боків.
Після повного висихання обрізають корінці, а стебло вкорочують, залишаючи приблизно 8-10 см.
Як зберігати часник узимку: перевірені способи
Добре просушений часник можна зберігати кількома зручними способами:
- зв’язаний у пучки й підвішений у сухому приміщенні;
- у паперових або тканинних мішках;
- у дерев’яних ящиках, дно яких посипано сіллю;
- у скляних стерилізованих банках;
- у холодильнику – в папері або в цибулевому лушпинні.
Головне правило – уникати вологи, перепадів температур і прямого сонячного світла. Якщо все зробити правильно, ваш урожай збережеться свіжим до самої весни.