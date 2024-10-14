Неякісне просушування перед зберіганням і різкі перепади температури сприяють розвитку захворювання

Зберігання врожаю часнику може стати справжнім викликом для господарів, особливо коли йдеться про його довготривале збереження. Часто власники присадибних ділянок стикаються з проблемою гниття часнику під час зберігання, що може призвести до втрати частини врожаю. Розгляньмо основні причини цієї проблеми та способи її уникнення.

Основні хвороби часнику під час зберігання

Однією з ключових проблем є поява хвороб, які розвиваються вже після збору врожаю і можуть швидко знищити ваші запаси, пише Аgromarket.

Бактеріоз

Одним із найпоширеніших захворювань, що спричиняють псування часнику, є бактеріоз. Помітити його можна за появою коричневих плям на зубчиках. Якщо вчасно не вжити заходів, уражені ділянки стають перламутрово-жовтими, а потім покриваються цвіллю.

Найчастіше в одній головці часнику можна знайти як здорові, так і заражені зубчики, що робить захворювання особливо небезпечним. Причини бактеріозу полягають у неправильній заготівлі та зберіганні врожаю. Якщо часник збирають занадто рано, коли він ще не встиг повністю дозріти, ризик виникнення хвороби зростає.

Неякісне просушування перед зберіганням і різкі перепади температури також сприяють розвитку захворювання. Для боротьби з бактеріозом важливо перед закладкою на зберігання обробити часник розчином препарату «Фундазол», а потім ретельно просушити.

Під час вирощування необхідно дотримуватися агротехнічних правил, включно з помірним поливом. Урожай слід збирати тільки після повного дозрівання. Якщо очікуються дощі, слід накрити грядки плівкою, щоб уникнути намокання часнику.

Шийкова гниль

Ще однією серйозною проблемою є шийкова гниль. Часник, заражений цією хворобою, уражається ще на грядці, але проявляється вона вже під час зберігання. Спочатку захворювання непомітне, але незабаром зубчики стають м'якими і водянистими, змінюють колір на жовто-рожевий і покриваються сірою цвіллю.

Якщо температура і вологість у приміщенні високі, захворювання поширюється дуже швидко. Зараження шийковою гниллю відбувається через спори грибка, що знаходяться в посадковому матеріалі, а також через перезволожений ґрунт. Використання азотовмісних добрив і раннє збирання часнику теж сприяють розвитку хвороби.

Щоб запобігти зараженню, важливо збирати часник тільки після повного дозрівання, залишаючи шийку довжиною 3-6 см. Потім часник необхідно добре просушити на сонці або в провітрюваному приміщенні. Правильний вибір посадкового матеріалу також відіграє важливу роль у профілактиці захворювання.

