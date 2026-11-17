З часом на білих дверях накопичується різноманітний бруд

Під час прибирання про білі міжкімнатні двері часто забувають. З часом на них осідає пил, а біля ручок залишаються сліди від пальців, особливо помітні на світлій поверхні. Як очистити двері й не подряпати покриття, розповідає видання 20minutos.

Як відмити білі двері від бруду?

Перший крок полягає в тому, щоб прибрати предмети, які можуть ускладнити доступ до дверей, а також захистити підлогу. Варто підготувати дві ганчірки: одну для видалення бруду, іншу – для подальшого витирання вологи.

Потрібно злегка змочити першу ганчірку теплою водою та додати невелику кількість мила або м’якого мийного засобу. Поверхню слід очищати легкими круговими рухами.

Одним із місць, де зазвичай накопичується найбільше бруду, є зона біля ручок. Постійний контакт із руками призводить до появи слідів, тому варто обов’язково протерти це місце.

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Особливу увагу приділіть кутам і щілинам між дверним полотном і коробкою. Там накопичується пил, який буває важко прибрати сухою ганчіркою. Для цього зручно скористатися старою зубною щіткою.

Після миття витріть двері насухо чистою ганчіркою. Приділіть увагу краям і швам, де може залишитися волога.