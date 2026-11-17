Для дерев’яної підлоги такий спосіб прибирання може бути небезпечним

Пароочисник допомагає швидко видаляти бруд і дезінфікувати різні поверхні навіть без побутової хімії. Проте для дерев’яної підлоги такий спосіб прибирання може бути небезпечним. The Spruce розповідає, чому гаряча пара може зіпсувати паркет.

Чим небезпечне миття паркету пароочисником?

Пароочисник є ефективним засобом для різних типів підлог, оскільки пара якісно видаляє бруд та наліт, а також дезінфікує. Проте через такий спосіб очищення волога може легко просочуватися у щілини між дошками покриття.

Такий вплив може змінити форму деревини, що з часом призведе до її викривлення. Це також може спричинити зміну кольору та зробити матеріал більш вразливим до серйозних проблем, таких як поява грибка та цвілі.

Національна асоціація виробників дерев’яних підлог (NWFA), штаб-квартира якої розташована у США, також не рекомендує використовувати пароочисник на паркетних підлогах. В організації пояснюють, що з часом такий спосіб очищення пошкодить покриття та саму деревину.

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Власник компанії Romero Hardwood Floors Inc. Франсіско Ромеро також не радить використовувати пароочисник.

«З мого досвіду, волога – це ворог дерев’яних підлог, а пароочисники створюють зайві ризики. Я завжди раджу уникати будь-якого парового прибирання, навіть на покриттях із захисним шаром, через непередбачувані пошкодження», – додає він.