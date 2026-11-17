Лаврове листя справді може відлякувати гризунів, але ефект є досить слабким і недостатнім

Можливо, ви бачили в інтернеті поради про використання лаврового листя, щоб відлякувати щурів у курнику. Але чи справді цей спосіб працює і чи є він ефективним? Видання Mon Jardin et Ma Maison розповідає, навіщо фермери кладуть лавровий лист у курник.

Чому лавровий лист кладуть у курник?

На деяких спеціалізованих форумах лавровий лист часто презентують як природний засіб від гризунів. Деякі фермери навіть розвішують гірлянди з лаврового листа по всьому курнику.

Однак важко сказати, чи справді цей метод ефективний, чи це просто легенда, яку передають деякі фермери. Дехто зазначає, що справді помічав покращення, проте інші налаштовані набагато скептичніше. Не завжди легко визначити, чи пов’язано зникнення шкідників із лавровим листям, чи з іншими змінами в курнику.

Чи справді лавровий лист відлякує щурів?

Запах лаврового листя може відлякувати гризунів, але покладатися лише на нього не варто. Щоб щури не оселилися в курнику, важливо насамперед обмежити їхній доступ до корму.

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Головне, що приваблює щурів у курнику, — їжа. Якщо вони легко знаходять корм, то можуть залишитися попри запах лаврового листя. До того ж гризуни швидко пристосовуються й із часом можуть звикнути до нього.

Щоб захистити курник від щурів, вживайте кількох заходів:

Прибирайте залишки корму й зберігайте його запаси в герметичних контейнерах.

Регулярно прибирайте та провітрюйте курник.