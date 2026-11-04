Одним зі способів зробити корм поживнішим є дріжджова підгодівля

У холодну пору року кури витрачають більше енергії на підтримання температури тіла. Через це несучість може знижуватися. Тому взимку кожен власник курей замислюється про те, що потрібно давати птахам, щоб добре неслися. Одним зі способів зробити корм поживнішим є дріжджова підгодівля. УНІАН розповідає, навіщо додавати дріжджі в корм для курей.

Навіщо курям дають дріжджі?

Пекарські дріжджі багаті на амінокислоти, вітаміни та білок, тому їх часто додають у рослинний ґрунт і корм для домашньої худоби.

Дріжджі можна використовувати для збагачення раціону птахів. Вони можуть підтримувати імунітет, поліпшувати апетит і допомагати поповнювати нестачу поживних речовин. У несучок така добавка може сприяти покращенню якості та збільшенню маси яєць, а у бройлерів – швидшому набору м’язової маси.

Як часто потрібно давати дріжджі курям?

Цю добавку можна застосовувати при натуральній годівлі птахів. Порошок розчиняють у воді, після чого додають до корму або запарюють таким розчином зерно. Взимку підгодівлю дають спочатку 3–4 рази на тиждень вранці, а потім через день, коли несучки звикнуть.

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Обов’язково перевірте термін придатності дріжджів, перед тим як їх давати курям. Дріжджі мають бути свіжими, адже тоді в них зберігається максимум корисних речовин.