Це не безнадійна ситуація, а сигнал, що господар має внести зміни в утримання та догляд

Якщо взимку ваші кури значно менше несуться або зовсім припинили – це не безнадійна ситуація, а сигнал, що господар має внести зміни в утримання та догляд. ТСН розповідає, що робити, щоб кури знову почали нестися.

Світло та температура

Потрібно провести хоча б одну лампу або використовувати ліхтарик на сонячній батареї. Освітлення курника допоможе збільшити кількість яєць, які кури нестимуть взимку. Щоб помітити результат, світло потрібно вмикати на ніч.

Раціон

У зимовий період у курей виникає дефіцит вітамінів в організмі, адже вже немає зелені. Тому щоб вони краще неслися, потрібно додати в їхній раціон зерна пшениці, свіжі овочі, черепашник.

Кури також люблять бур’яни та листя буряка. За можливості їх можна інколи додавати до основного корму.

Гірше кури несуться на комбікормах та сухому зерні. Тому їх варто годувати сезонними овочами та вологою їжею – кормовим гарбузом, кабачками чи кукурудзою. Тоді вони будуть нести більше яєць.

Утримання та чистота

Серед додаткових причин поганої несучості – паразити в пір’ї та процес линяння. Щоб позбутися паразитів варто поставити великий таз з піском у курнику, щоб птахи могли самостійно почистити собі пір’я.

А ось линяють кури раз на рік, зазвичай в кінці осені, але процес може затягнутися. І в цей період кури не несуть яйця, оскільки вся енергія витрачається на линяння. Однак, ви можете прискорити цей процес. Для цього в корм потрібно додавати білок, а ще підгодовувати кукурудзою та насінням. Також можна купити спеціальні препарати для прискорення линяння, які продаються у ветеринарних аптеках.