фото Unsplash

Брудні приміщення з поганою вентиляцією призводять до хвороб, зниження несучості та зараження паразитами

Вирощування птиці – один з найстабільніших напрямів тваринництва з погляду прибутку. Проте будь-які помилки у технології утримання можуть суттєво знизити ефективність продуктивності птиці. Kurkul розповідає, яких помилок при вирощуванні курей допускаються фермери. Яких помилок варто уникати? Надмірна щільність посадки. Щоб збільшити прибуток з одного квадратного метра, деякі фермери збільшують щільність посадки птиці. Проте система утримання повинна забезпечувати здорове та комфортне середовище, що також впливає й на продуктивність. Невідповідний температурний режим. Коли температура падає нижче 10°C або стає вище 22°C, птиця переживає стрес, гірше несеться, погано харчується, втрачає вагу та стає млявою. Тому важливо створити оптимальні умови утримання поголів’я, з правильно підібраним температурним режимом. Несвоєчасне виявлення хвороб. Одне з головних правил – обмеження доступу до пташника стороннім особам та транспорту. Також важливо щодня спостерігати за птицею та негайно ізолювати хворих особин від решти стада. Погана вентиляція. Вентиляція та витяжка на фермах є обовʼязковою. Вона забезпечує надходження свіжого повітря, видалення затхлого повітря та регулювання температури. Небезпечне сусідство. Не можна зберігати інсектициди чи гербіциди біля курника, а особливо всередині. Навіть їхня наявність у підстилці може спричинять хвороби або смерть птахів. Недотримання санітарних вимог. Брудні приміщення з поганою вентиляцією призводять до хвороб, зниження несучості та зараження паразитами. Погане освітлення. Не можна тримати птахів у темному приміщенні, без природного освітлення. Варто облаштувати курятник лампами, які будуть додатково освітлювати приміщення. Проте надмірне освітлення робить птицю перезбудженою та вона почне втрачати вагу. Забруднена вода. У поїлках повинна бути чиста вода. Уникайте потрапляння в неї посліду, корму чи сміття. Неякісний корм. Від якості раціону залежить приріст маси, несучість та загальне самопочуття птиці. А неправильний раціон може призвести тільки до проблем зі здоров’ям у птахів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter