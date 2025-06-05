Найвідомішою серед порід, які несуть блакитні яйця є Араукана

Яйця синього або блакитного кольору – це не фарбування, а природна особливість окремих порід курей. Колір шкаралупи залежить від генетики птиці: у блакитних яєць пігмент забарвлює шкаралупу зсередини та зовні.

Які породи курей несуть блакитні яйця?

Найвідомішою серед порід, які несуть блакитні яйця є Араукана – птах із яскравою зовнішністю та південноамериканським корінням, якого вивели в Чилі. Ця порода має свої особливості. Наприклад, півні цієї породи агресивні, а більшість самок можуть не висиджувати пташенят. Проте на рік одна несучка приносить 160-180 яєць.

Окрім Араукани, сині яйця несуть також кури Амераукана. Представники цієї м’ясо-яєчної породи носять бакенбардита бороду. Нестися починають із піврічного віку. Проте саме ця порода вимагає від фермерів особливої уваги під час процесів запліднення та розведення.

Також блакитні яйця можуть нести породи Дунсян та Луші з Китаю та Легендс Егу Блю.

Чи можна купити курей Араукана в Україні?

Останнім часом попит на курей Араукана в Україні зростає, проте їх можна знайти лише в обмеженій кількості на перевірених фермерських господарствах.

За матеріалами «РБК-Україна» та «Папуга Інфо»