Перед роботою огляньте дерева

Осіння побілка допомагає підготувати плодові дерева до зимових перепадів температур і захистити кору від надмірного нагрівання сонцем. Проте після тривалих дощів вапно може частково змиватися, через що стовбури залишаються без захисного покриття. Щоб суміш краще трималася на корі, під час її приготування використовують додаткові компоненти. Більше про це пише Newsweek.

Що додати до вапна, щоб побілка не змивалася

Для поліпшення зчеплення побілки з корою використовують глину або крохмаль. Обидва компоненти допомагають зробити суміш густішою, завдяки чому вона рівномірніше розподіляється по стовбуру та краще прилипає до його поверхні.

Глина надає розчину щільнішої консистенції, а крохмаль допомагає зв'язувати його складники. Вибір добавки залежить від бажаної густини суміші та її основного складу.

Водночас такі компоненти не роблять побілку повністю водостійкою. Після тривалих або сильних опадів покриття все одно може пошкоджуватися, тому стан стовбурів потрібно періодично перевіряти.

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Як приготувати розчин для осінньої побілки

Для приготування суміші використовують садове вапно та воду. Орієнтовна пропорція для традиційного розчину – 2 кг вапна на 10 л води. До нього можна додати невелику кількість глини або крохмалю, поступово перемішуючи складники до однорідної консистенції.

Воду вливайте поступово, щоб контролювати густину розчину. Готова суміш має бути достатньо рідкою для нанесення пензлем, але не настільки водянистою, щоб стікати зі стовбура.

Перед приготуванням обов’язково перевірте рекомендації виробника вапна, адже різні засоби можуть потребувати іншої кількості води та способу розведення.

Працюйте в захисних рукавичках та окулярах. Вапно може подразнювати шкіру й очі, тому уникайте потрапляння розчину на відкриті ділянки тіла.

Коли найкраще білити плодові дерева

Найчастіше садівники проводять побілку наприкінці осені, до настання стійких морозів. Точний час залежить від погоди та кліматичних умов регіону.

Для роботи вибирайте сухий день із плюсовою температурою. Стовбури перед нанесенням суміші мають бути сухими, а найближчий прогноз погоди не повинен передбачати дощів. Це важливо, адже покриттю потрібен час, щоб закріпитися на поверхні кори.

Не варто відкладати побілку до сильних морозів. За низької температури суміш може погано висихати, а нанесене покриття не забезпечить належного захисту.

Як правильно наносити побілку на стовбури

Перед роботою огляньте дерева та обережно приберіть частини кори, які вже відшаровуються. Не здирайте здорові ділянки й не пошкоджуйте стовбур, адже такі травми можуть стати місцем проникнення збудників хвороб.

Наносьте розчин пензлем рівномірно, покриваючи стовбур без надмірно товстих нашарувань. Особливу увагу приділіть нижній частині дерева та ділянкам, які найбільше відкриті сонячному промінню.

Восени зазвичай білять яблуні, груші, сливи, черешні, персики й абрикоси. Особливої уваги потребують молоді дерева, оскільки їхня кора чутливіша до різких температурних змін.

Після сильних опадів огляньте стовбури. Якщо побілка частково змилася або потріскалася, за сприятливої погоди можна поновити покриття. Важливо не просто збільшувати кількість вапна, а стежити за станом кори та дотримуватися рекомендацій щодо складу суміші.