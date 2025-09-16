Осіння побілка зберігає кору у доброму стані

З настанням осені садівники готують свої ділянки до холодної пори року. Прибирання опалого листя, внесення добрив і видалення органічного сміття – звичні процедури. Але не менш важливо подбати про стовбури дерев, виконавши осінню побілку. Це не просто традиція, а ефективний спосіб захисту садових рослин у холодний сезон. Детальніше про процес побілки пише РБК-Україна.

Навіщо білити дерева восени

Кора дерева виконує роль природного бар’єра, захищаючи рослину від несприятливих зовнішніх впливів. Без додаткового догляду вона може тріскатися, лущитися, втрачати еластичність і ставати уразливою для хвороб і шкідників. Осіння побілка допомагає уникнути цих проблем, створюючи захисний шар, що зберігає кору в доброму стані.

Побілка забезпечує захист від:

Комах – багато шкідників зимують у тріщинах кори, а весною починають активну діяльність. Гризунів – наприклад, зайці та миші рідше пошкоджують побілені дерева. Грибкових інфекцій – фунгіцидні компоненти побілки знищують збудників хвороб. Температурних коливань – білий шар захищає дерево від денного перегріву і нічного холоду. Обмороження та вітру – морозний вітер сушить кору, роблячи її вразливою. Сонячних опіків – навесні сонце, відбиваючись від снігу, може пошкодити непобілену кору.

Коли проводити побілку

Найкращий час для побілки – друга половина осені, орієнтовно з жовтня до середини листопада, коли ще тримається плюсова температура (не нижче +3°C) і немає опадів. Робити це зарано – ризик, що дощ змиє побілку. А надто пізно – склад не висохне і не створить необхідного захисту.

Які засоби використовувати

Для осінньої побілки застосовують спеціальні суміші, стійкі до вологи й морозів. Найчастіше використовуються розчини на основі:

вапна та глини – створюють щільне покриття;

мідного чи залізного купоросу – знищують грибки та бактерії;

фунгіцидів та інсектицидів – для додаткового захисту від хвороб і шкідників.

Приклади готових засобів:

"Білосніжка" – універсальний варіант з вапном та глиною;

"Білосніжка з мідним купоросом" – добре підходить для профілактики хвороб;

"Білосніжка з залізним купоросом" – сприяє загоєнню ушкодженої кори.

Чим наносити побілку

Підходять:

малярні кисті (широкі й середні);

спеціальні макловиці;

поролонові губки.

Як правильно білити дерева

Підготовка стовбура. Очистіть кору від моху, лишайників, бруду та старої побілки за допомогою жорсткої щітки або ножа. Це важливий етап, щоб новий шар добре тримався.

Приготування суміші. Розведіть побілку водою, згідно з інструкцією. Для додаткового ефекту можна додати інсектицид або фунгіцид.

Нанесення. Обробляйте стовбур від рівня ґрунту до початку нижніх гілок (приблизно 1,2-1,5 м). Особливо ретельно фарбуйте південну сторону, вона найбільше страждає від сонячного перегріву та морозобоїн.