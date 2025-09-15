Багато декоративних і плодових рослин потребують обрізки в інший час року

Осіння обрізка – розповсюджена практика в садівництві, яка часто допомагає сформувати правильну крону і підготувати рослини до зими. Проте деякі дерева й кущі категорично не варто обрізати в цей період, адже це може серйозно вплинути на їхнє здоров’я та цвітіння. Які рослини не можна обрізати восени пише «24 Канал».

Рослини, які не варто обрізати восени

Азалії та рододендрони

Ці рослини формують квіткові бруньки на гілках попереднього року, тому обрізання восени просто знищить потенційне цвітіння. Найкраще займатися обрізкою протягом 2-3 тижнів після завершення весняного цвітіння, це дає рослині час на відновлення і формування нових пагонів до наступного сезону.

Вишні, сливи, персики

Представники роду Prunus дуже чутливі до грибкових хвороб, які легко проникають у тканини через відкриті зрізи. Грибкові спори особливо активні восени та взимку, тож обрізка в цей час збільшує ризик зараження. Рекомендовано обрізати ці дерева навесні або в середині літа, коли ризик інфекцій найменший.

Груші

Груші краще формувати наприкінці зими або на початку весни, коли пройшли сильні морози, а бруньки починають прокидатися. Осіння обрізка може спровокувати неадекватний ріст пагонів і зробити дерево вразливим до механічних пошкоджень та хвороб.

Форзиція

Цей декоративний кущ, що цвіте навесні на торішніх пагонах, також не варто обрізати восени. Якщо зробити це до завершення цвітіння, наступного року кущ може взагалі не зацвісти. Ідеальний період для обрізки – відразу після відцвітання.

Бузок

Бузок слід обрізати одразу після завершення цвітіння, зазвичай на початку літа. Це допомагає зберегти його форму та не допустити надмірного розростання. Осіннє обрізання негативно впливає на формування квіткових бруньок і знижує декоративність рослини.