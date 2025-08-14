Підготуйте сад до осені: що обов'язково треба зробити в серпні для багатого врожаю
Серпень – важливий місяць у садівничому календарі, коли потрібно виконати низку ключових робіт для підтримки здоров’я рослин і забезпечення багатого врожаю. Це період активної підготовки саду до осінньо-зимового сезону. Що потрібно зробити пише «24 Канал».
Одним із завдань є збір насіння. Наприкінці літа багато однорічних рослин дозрівають, і це гарний час, щоб зібрати насіння циній, соняшників, маків, ехінацеї та інших культур. Зібране насіння слід зберігати у прохолодному, сухому місці, щоб воно зберегло схожість до наступного сезону.
Також у серпні варто зайнятися живцюванням. Це економний і ефективний спосіб розмножити улюблені рослини, зокрема петунії, шавлію, фуксії, пеларгонії. Живці можна брати і з ароматних трав, таких як лаванда чи розмарин, а також із декоративних чагарників, наприклад вейгели, азалії, форзиції чи гортензії.
Зважаючи на те, що в серпні достигають багато плодів та ягід, необхідно подбати про їх захист від птахів, інакше врожай ризикує бути зіпсованим до того, як ви встигнете його зібрати.
Цей місяць – чудова пора для посадки багаторічних і цибулинних рослин. Висаджені в серпні рослини встигнуть добре вкоренитися і підготуватися до зими, що забезпечить їх здоровий розвиток наступного року.
Не варто забувати й про обрізку живоплотів, чагарників і багаторічників. Видалення довгих пагонів, хворих та відмерлих гілок сприяє запобіганню захворювань, покращує провітрювання і підтримує охайний вигляд рослин.
Очищення саду від бур'янів та оновлення мульчі також входить до списку необхідних робіт у серпні. Видалення однорічних бур’янів і покриття ґрунту свіжим шаром мульчі допомагає зберегти вологу і пригнічує ріст небажаних рослин, готуючи ґрунт до холодного сезону.
Найкращі дні для садових робіт у серпні 2025
- сапання та інша обробка ґрунту – 8, 9, 12-14, 22-24;
- пророщування насіння – 1, 2, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 26-30;
- пікірування, проріджування – 6, 7, 15, 16, 26, 27;
- поливи – 1, 2, 10, 11, 19, 20, 28-30;
- підживлення органічними добривами – 10, 11, 15, 16, 19, 20;
- підживлення мінеральними добривами – 1, 2, 6, 7, 28-30;
- компостування, закладка зелених добрив – 6, 7, 9, 19, 20;
- обрізка, омолодження, формування – 1-8, 17, 18, 22-24, 28-31;
- стрижка газону, косовиця трав – 9, 12-14, 19, 20, 22-24;
- прищіпка, пасинкування – 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22-24;
- підв’язка, встановлення опор – 3-5, 17, 18, 22-25, 31;
- боротьба зі шкідниками та хворобами – 8-11, 17, 18, 22-25;
- профілактичні обробки – 3-5, 17, 18, 25;
- заготівля живців та прикопування відводків – 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22-24;
- щеплення та окулювання – 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22-24;
- обробка теплиць та парників – 9-11, 21-24;
- корчування та видалення порослі – 6, 7;
- збір насіння – 10, 11, 19, 20;
- збір врожаю – 1-7, 12-16, 21-31;
- консервація, сушіння – 12-18, 21-24;
- засолювання та квашення – 3-7, 19, 20, 31.