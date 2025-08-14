Одним із завдань є збір насіння

Серпень – важливий місяць у садівничому календарі, коли потрібно виконати низку ключових робіт для підтримки здоров’я рослин і забезпечення багатого врожаю. Це період активної підготовки саду до осінньо-зимового сезону. Що потрібно зробити пише «24 Канал».

Одним із завдань є збір насіння. Наприкінці літа багато однорічних рослин дозрівають, і це гарний час, щоб зібрати насіння циній, соняшників, маків, ехінацеї та інших культур. Зібране насіння слід зберігати у прохолодному, сухому місці, щоб воно зберегло схожість до наступного сезону.

Також у серпні варто зайнятися живцюванням. Це економний і ефективний спосіб розмножити улюблені рослини, зокрема петунії, шавлію, фуксії, пеларгонії. Живці можна брати і з ароматних трав, таких як лаванда чи розмарин, а також із декоративних чагарників, наприклад вейгели, азалії, форзиції чи гортензії.

Зважаючи на те, що в серпні достигають багато плодів та ягід, необхідно подбати про їх захист від птахів, інакше врожай ризикує бути зіпсованим до того, як ви встигнете його зібрати.

Цей місяць – чудова пора для посадки багаторічних і цибулинних рослин. Висаджені в серпні рослини встигнуть добре вкоренитися і підготуватися до зими, що забезпечить їх здоровий розвиток наступного року.

Не варто забувати й про обрізку живоплотів, чагарників і багаторічників. Видалення довгих пагонів, хворих та відмерлих гілок сприяє запобіганню захворювань, покращує провітрювання і підтримує охайний вигляд рослин.

Очищення саду від бур'янів та оновлення мульчі також входить до списку необхідних робіт у серпні. Видалення однорічних бур’янів і покриття ґрунту свіжим шаром мульчі допомагає зберегти вологу і пригнічує ріст небажаних рослин, готуючи ґрунт до холодного сезону.

Найкращі дні для садових робіт у серпні 2025