Петрушка, шпинат, рукола, листовий салат – усе це росте швидко, не потребує особливого догляду

Після збирання часнику чи цибулі часто залишаються порожні грядки. Але не поспішайте залишати їх пустими, навіть у середині літа можна встигнути виростити ще один урожай. Існує чимало культур, які добре приживаються в цей час, не потребують складного догляду й цілком встигають дозріти до осені. Що посадити на грядках повторно, ділиться авторка YouTube-каналу «Городниця з Одеси».

Що можна посадити після часнику чи цибулі

Спаржева квасоля та горох. Ці бобові – чудовий вибір для літніх посадок. Вони встигають дати врожай до перших заморозків, а після збирання їхнє бадилля можна залишити у ґрунті, воно працює як природне добриво, збагачуючи землю азотом.

Редис і редька. Якщо обрати скоростиглі сорти, то врожай буде вже за кілька тижнів. Вони не бояться прохолоди, тому сміливо сійте у другій половині літа.

Молода картопля. Її можна посадити одразу після часнику. До жовтня збиратимете свіжу домашню картоплю – смачно, швидко й ефективно.

Салатні культури. Петрушка, шпинат, рукола, листовий салат – усе це росте швидко, не потребує особливого догляду й підходить для підсадки у другій половині літа. Насіння проростає особливо добре в теплу погоду.

Фацелія. Якщо не хочете нічого їстівного – посадіть сидерати. Фацелія чудово оздоровлює землю, дає зелену масу, яку можна закласти в ґрунт як органічне добриво, і пригнічує бур’яни та шкідливу мікрофлору.

Усі ці рослини невибагливі: їм достатньо регулярного поливу й трошки уваги. Якщо літо не надто посушливе, результат не змусить чекати. Так ви не лише отримаєте додатковий врожай, а й покращите стан ґрунту перед новим сезоном.