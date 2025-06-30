Посівний календар на липень 2025 року: що і коли садити на городі та в саду
Місячний посівний календар на липень має чимало як сприятливих, так і небажаних днів для робіт у саду й на городі. Попри те, що середина літа здається періодом відпочинку, для садівників це час активної роботи. У спекотні дні можна пересаджувати рослини, підживлювати ґрунт, прополювати грядки або ж планувати майбутній урожай. Щоб встигнути зробити все вчасно, слідкуйте за календарем від «Зеленої садиби».
Посівний календар на липень 2025 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 2-9, 11, 14, 15, 18, 19, 29-31 липня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 10, 12, 13, 23-25 липня.
Коренеплоди:
- картопля – 11, 18, 19;
- морква, буряк – 11, 18, 19;
- редис, редька, ріпа – 2-9, 11, 18, 19, 29-31.
Цибулеві:
- цибуля на зелень, шніт – 2-9, 11, 14-17, 29-31;
- цибуля порей – 2-9, 11, 18, 19, 29-31.
Овочі до столу та на зберігання:
- томати, фізаліс – 5, 6, 9, 11, 18, 19;
- перець – 2-6, 9, 11, 18, 19, 29-31;
- огірки – 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19;
- броколі, цвітна капуста – 2-4, 9, 11, 18, 19, 29-31;
- капуста, кейл – 2-4, 9, 11, 14-19, 29-31;
- селера з ніжкою та на листя – 9, 11, 14, 15, 18, 19;
- спаржа – 1, 9, 11, 18, 19, 26-28;
- кабачки, патисони, гарбуз – 2-4, 9, 11, 14-19, 26, 29-31;
- стручкові (квасоля, горох) – 2-4, 9, 11, 18-22, 29-31;
- міцелій – 5, 6, 9, 11, 18, 19.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 2-9, 11, 14-19, 29-31;
- шпинат – 2-9, 11, 16-19, 29-31;
- рукола, крес, листова гірчиця – 2-9, 11, 14, 15, 18, 19, 29-31;
- мангольд, щавель – 2-8, 18, 19, 29-31;
- кріп, петрушка, кінза – 2-9, 11, 14-19, 29-31;
- базилік, материнка, розмарин, інші трави – 2-9, 11, 18, 19, 29-31;
- лікарські та чайні культури – 1-3, 18, 19, 27-31;
- мікрозелень – 2-9, 11, 14-19, 29-31.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 5, 6, 9, 11, 18-22;
- фундук – 18, 19;
- калина, шипшина, горобина – 5-8, 18, 19;
- обліпиха – 7, 8, 18, 19;
- глід – 18, 19;
- смородина – 5, 6, 9, 11, 16-19, 26;
- малина, ожина – 5, 6, 18-22;
- аґрус – 5, 6, 9, 11, 18, 19;
- виноград – 5-9, 11.
Декоративні рослини:
- однорічники – 1-4, 9, 11, 18, 19, 27-31;
- цибулинні та бульбові – 1, 5, 6, 9, 11, 18-22, 27, 28;
- трав’янисті багаторічники – 1-3, 18, 19, 27-31;
- хвойні – 1, 7, 8, 27, 28;
- живі огорожі – 7, 8, 26;
- чагарники та дерева – 1-4, 9, 11, 14, 15, 18-22, 27, 28;
- ліани – 1, 7, 8, 20-22, 27, 28;
- газони та грунтопокривники – 1-4, 7, 8, 16, 17, 27-31;
- сидерати – 1, 7, 8, 16-19, 27, 28.