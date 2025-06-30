Місячний посівний календар на липень має чимало як сприятливих, так і небажаних днів для робіт у саду й на городі. Попри те, що середина літа здається періодом відпочинку, для садівників це час активної роботи. У спекотні дні можна пересаджувати рослини, підживлювати ґрунт, прополювати грядки або ж планувати майбутній урожай. Щоб встигнути зробити все вчасно, слідкуйте за календарем від «Зеленої садиби».

Посівний календар на липень 2025 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 2-9, 11, 14, 15, 18, 19, 29-31 липня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 10, 12, 13, 23-25 липня.

Коренеплоди:

картопля – 11, 18, 19;

морква, буряк – 11, 18, 19;

редис, редька, ріпа – 2-9, 11, 18, 19, 29-31.

Цибулеві:

цибуля на зелень, шніт – 2-9, 11, 14-17, 29-31;

цибуля порей – 2-9, 11, 18, 19, 29-31.

Овочі до столу та на зберігання:

томати, фізаліс – 5, 6, 9, 11, 18, 19;

перець – 2-6, 9, 11, 18, 19, 29-31;

огірки – 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19;

броколі, цвітна капуста – 2-4, 9, 11, 18, 19, 29-31;

капуста, кейл – 2-4, 9, 11, 14-19, 29-31;

селера з ніжкою та на листя – 9, 11, 14, 15, 18, 19;

спаржа – 1, 9, 11, 18, 19, 26-28;

кабачки, патисони, гарбуз – 2-4, 9, 11, 14-19, 26, 29-31;

стручкові (квасоля, горох) – 2-4, 9, 11, 18-22, 29-31;

міцелій – 5, 6, 9, 11, 18, 19.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 2-9, 11, 14-19, 29-31;

шпинат – 2-9, 11, 16-19, 29-31;

рукола, крес, листова гірчиця – 2-9, 11, 14, 15, 18, 19, 29-31;

мангольд, щавель – 2-8, 18, 19, 29-31;

кріп, петрушка, кінза – 2-9, 11, 14-19, 29-31;

базилік, материнка, розмарин, інші трави – 2-9, 11, 18, 19, 29-31;

лікарські та чайні культури – 1-3, 18, 19, 27-31;

мікрозелень – 2-9, 11, 14-19, 29-31.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 5, 6, 9, 11, 18-22;

фундук – 18, 19;

калина, шипшина, горобина – 5-8, 18, 19;

обліпиха – 7, 8, 18, 19;

глід – 18, 19;

смородина – 5, 6, 9, 11, 16-19, 26;

малина, ожина – 5, 6, 18-22;

аґрус – 5, 6, 9, 11, 18, 19;

виноград – 5-9, 11.

Декоративні рослини: