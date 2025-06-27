Морква не переносить щільні, важкі ґрунти та кисле середовище

Щоб морква виросла великою, солодкою і добре зберігалася взимку, достатньо всього трьох простих підживлень. На перший погляд, цей овоч здається невибагливим: посіяв, полив – і збирай урожай. Насправді ж для гарного результату потрібна правильна підготовка ґрунту та грамотне внесення добрив. Про це пише «Главред».

Морква не переносить щільні, важкі ґрунти та кисле середовище. У твердому ґрунті коренеплоди деформуються, а підвищена кислотність гальмує ріст. Щоб уникнути цих проблем, ґрунт бажано підготувати ще восени: розпушити його й нейтралізувати кислотність. У разі потреби слід внести вапняні матеріали – крейду, доломітове борошно або гашене вапно.

Добре впливає на моркву і деревна зола: вона не лише знижує кислотність, а й насичує землю калієм, що робить моркву більш солодкою та соковитою. Золу можна вносити протягом усього сезону. Для цього достатньо розсипати її між рядами моркви перед поливом: приблизно 2-3 жмені на квадратний метр. Якщо повторювати підживлення раз на 10-14 днів, результат буде помітним уже до кінця літа.

У перші місяці росту моркві потрібна помірна кількість азоту. Хорошим варіантом є трав’яна настоянка – екологічне добриво, яке легко зробити самостійно. Скошену траву або бур’яни залийте відром води, додайте 100 грамів дріжджів і залиште настоятися на 2 доби. Потім процідіть і розбавте літр настою в 10 літрах води. Підживлюйте моркву раз на три тижні, але припиніть це за місяць до збору врожаю.

Ще один важливий елемент для смачної моркви – бор. Він покращує структуру коренеплоду й підвищує вміст каротину. Для борного підживлення розчиніть чайну ложку борної кислоти в невеликій кількості гарячої води, а потім долийте води до 10 літрів. Отриманим розчином поливайте міжряддя. За сезон достатньо трьох обробок: перша – під час формування коренеплодів, наступні з інтервалом у кілька тижнів. Підживлення бором варто припинити приблизно за місяць до збирання моркви.