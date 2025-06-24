Для активного росту й формування міцних плодів перцю потрібен комплекс корисних речовин

Перець – одна з найулюбленіших культур серед городників. Щоб виростити міцні кущі та отримати соковиті, великі плоди, рослині необхідне правильне живлення. Зараз саме той час, коли варто приділити увагу підживленню, адже сезон вирощування у самому розпалі. Чим підживити перці, пише «24 Канал».

Особливу роль відіграє і полив. Перець потребує достатньої кількості вологи, однак важливо не перестаратись. Надмірне зволоження лише зашкодить – краще поливати раз на тиждень, використовуючи теплу воду.

Які поживні елементи необхідні перцю

Для активного росту й формування міцних плодів перцю потрібен комплекс корисних речовин:

азот сприяє росту зеленої маси та зміцненню пагонів;

сприяє росту зеленої маси та зміцненню пагонів; фосфор і калій укріплюють кореневу систему, підвищують стійкість до хвороб і покращують імунітет;

укріплюють кореневу систему, підвищують стійкість до хвороб і покращують імунітет; органічні та мінеральні добрива необхідні для утворення зав’язі;

необхідні для утворення зав’язі; фунгіциди захищають рослини від шкідників та захворювань.

Чим краще підживити перець

Найчастіше для підживлення перцю використовують сечовину та суперфосфат. Також можна вносити компост, перегній або добре перепрілий гній. Для городників, які надають перевагу готовим рішенням, у магазинах є чимало збалансованих мінеральних комплексів.

Коли і як вносити добрива

Підживлювати розсаду перцю варто один або два рази, залежно від потреби.

Перше підживлення проводиться після появи двох справжніх листочків. Рекомендовано використовувати суперфосфат.

Друге підживлення через 14 днів після першого. На 10 літрів води додайте 5-7 г сечовини та 30 г суперфосфату.

За кілька днів до висадки у відкритий ґрунт можна внести ще одну порцію добрив: 50 г суперфосфату та 20-30 г сульфату калію на 10 літрів води.

Як правильно підживлювати перець

Щоб добрива засвоїлись максимально ефективно: