Поруч із морквою варто посадити цибулю

Усі знають, як садити моркву, але не у всіх виходить виростити гідний, здоровий урожай великих коренеплодів. Про особливі хитрощі агротехніки, які дають неймовірний результат, розповідає Ukr.Media.

Перше, на що варто звернути увагу, це ґрунт. Морква не любить кислих та важких ґрунтів. Тому для отримання великих, рівних коренеплодів необхідно подбати про склад та структуру ґрунту заздалегідь. Перед посадкою грядку заправляють золою перекопуючи. На 1 м2 достатньо склянки деревного попелу. Зола не тільки збагатить землю калієм та фосфором, а й запобігатиме грибковим гниллям.

Друге правило – замочування насіння. Воно допомагає моркві зійти швидше і однорідно. Беремо 3% перекис у нерозбавленому вигляді та витримуємо в ньому насіння протягом 5 хвилин. Після цього обов'язково промиваємо водою, злегка просушуємо і приступаємо до посадки.

Борозенки на грядці мають бути обов'язково ущільненими: потрібно примнути ґрунт у зроблених борозенках палицею, бруском чи іншим зручним предметом.

Поруч із морквою варто посадити цибулю. Шкідник морквяна муха не переносить цибулю, а цибулева муха – моркву. Таке сусідство буде взаємовигідним.

Садити моркву на тому самому місці рік у рік не рекомендується. Відсутність сівозміни неминуче призведе до проблем при вирощуванні. Культура, що росте багато років поспіль на тому самому місці, більше схильна до хвороб і атаки шкідників. Добре розвивається і росте морква після сімейства гарбузових – це огірки, кабачки, патисони, гарбуз і тощо.

Важливим при виборі ділянки є її освітленість. На затінених ділянках морква гірше зростає та розвивається. Тому для посадок бажано обирати сонячне місце.