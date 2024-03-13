Відібрати для посадки потрібно середні або великі зубки, відокремивши їх безпосередньо перед садінням

Часник висаджують двічі на рік: озимий – восени, а ярий – навесні. Озимі сорти більш врожайні, зате ярий часник краще зберігається. Характерною ознакою озимого часнику є стовбур в центрі головки, у ярового ж зубки прилягають один до одного. Розповідаємо, коли найкраще садити ярий часник у 2024 році та як це робити.

Коли садити ярий часник

Ярий часник висаджують тоді, коли ґрунт прогріється до +5-7°С (орієнтовно на початку – у середині квітня). Згідно з посівним календарем «Зеленої садиби», найкращі дні для висадки овочів у квітні – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30 числа, суто для часнику – 1, 2, 21-23, 25-30.

Як підготувати ділянку для часнику

Обирайте більш піщану землю, з високою повітропроникністю та водопроникністю, радить ТСН. Грядки найкраще робити на освітлених місцях, захищених від вітрів, уникати низин, де застоюється волога. Землю на ділянці потрібно перекопати восени з перегноєм або компостом. Добре додати деревної золи та комплексного мінерального добрива. Перед садінням ґрунт потрібно розрівняти.

Як підготувати часник до посадки

За 30-40 днів до посадки головки часнику поміщають у холодне місце. Відібрати потрібно середні або великі зубки, відокремивши їх безпосередньо перед садінням, не очищаючи від лусок. Замочіть зубки на 12 годин в одновідсотковому розчині перманганату калію або мідного купоросу. Знезаразьте часник у прокип'яченому розчині із золою протягом 2-х годин.

Також бажано перед садінням прогріти зубчики за температури +40-42°C до 10-ти годин. Щоб прискорити проростання часнику, зубки можна загорнути у вологу тканину й покласти на кілька діб у поліетиленовий пакет.

Як садити ярий часник

На зволоженій вирівняній поверхні сформуйте борозни завглибшки 3-4 см на відстані 30 см одна від одної. Великі зубки часнику кладіть у борозну з інтервалом 10-12 см, середні – з інтервалом 8 см, присипте їх ґрунтом та добре полийте.