Розсада перцю не любить загущення і пікірування

Болгарський перець – один із найпопулярніших інгредієнтів у салатах. Крім того, з нього роблять і багато інших смачних страв. Якщо ви плануєте вирозщувати перець самостійно, важливо правильно почати – вдало висіяти та виростити розсаду. Для цього, зокрема, варто обрати вдалий день, підготувати правильний субстрат, підготувати насіння до посіву і доглядати його. Як та коли сіяти перець на розсаду, розповідаємо далі детальніше.

Коли сіяти перець на розсаду у 2024 році

Згідно з посівним календарем «Зеленої садиби», загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у лютому – 15, 16, 19-21, 27-29 числа, для перцю – 18-21, 29.

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у березні – 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31, суто для перцю – 1, 2, 13-19, 28, 29.

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у квітні – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30, для перцю – 10-15, 25.

Як сіяти розсаду перцю: важливі поради

Як пише «Аптека садівника», розсада перцю любить легкий поживний ґрунт, тому до готової універсальної землі треба підмішати шосту частину піску. Якщо ви готуєте ґрунтосуміш самостійно, на 2 частини перегною чи дернової землі візьміть стільки ж торфу і додайте одну частину піску. За два тижні до висівання насіння перцю на розсаду пролийте ґрунт окропом або прогрійте 20 хвилин у духовці при 180°С.

Домашнє насіння спочатку для знезараження витримують у розчині перманганату калію (1 г на 100 мл води, опустити насіння на 20 хв.). Після знезараження насіння для підвищення його продуктивності поміщають у розчин стимулятора росту або на 4-5 годин кладуть у розчин мінеральних добрив. Після такої обробки посівний матеріал промивають у чистій воді й сіють вологим. Придбане в магазині насіння такої підготовки не потребує.

Розсада перцю не любить загущення і пікірування. Тому найкраще його висівати у стаканчики, бажано на 200–300 мл. Важливо, щоб на дні були дренажні отвори. Добре ростиме перець також і в торф’яних горщиках, куди насипають підготовлений субстрат. А краще за все сіянцям буде у торф’яних таблетках.

Посійте перець у вологий субстрат, присипте шаром ґрунту до 0,5 см. Накрийте плівкою, щоб земля не пересихала. До появи сходів плівку іноді знімайте на короткий час, щоб полити насіння з пульверизатора та провітрити. Сіянці проростають за 5 днів, якщо температура повітря буде не менше +25°С. Якщо нижче +20°С – за 10 і більше днів.