Сходи можуть з'являтися за 4-6 днів

Сіянці помідорів – розсада, яку найчастіше можна зустріти на підвіконнях навіть городників початківців. Терміни їх посіву вираховуються за освітленням. Загалом від часу висівання насіння до висадки повинно пройти 50 днів.

Якщо ви можете досвітити помідори, то сіяти насіння для теплиць можна вже в січні. Якщо покладаєтеся лише на природне освітлення, то високі помідори краще посіяти на початку березня, а за можливості – в останні дні лютого, а низькорослі та середньорослі помідори краще сіяти з середини березня до кінця першої декади квітня. Розповідаємо детальніше про найкращі дні для посіву та правила, які допоможуть виростити міцну розсаду.

Коли сіяти помідори на розсаду у 2024 році

Згідно з посівним календарем «Зеленої садиби», загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у лютому – 15, 16, 19-21, 27-29 числа, для помідорів – 14-21, 29.

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у березні – 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31, суто для помідорів – 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29.

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у квітні – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30, для помідорів – 1-2, 10-11, 14-15, 21-23, 29, 30.

Як сіяти розсаду: важливі поради

Щодо ґрунту для розсади візьміть до уваги кілька важливих моментів:

Субстрат має бути легким – повітро- і вологопроникним. Кислотність ґрунту – рН 5,5-6,5. Земля має бути пухка, розсипчаста.

Як пише «Яскрава клумба», у жодному разі не беріть важкі чорноземи і щільні суглинки. Їх потрібно змішувати з піском, дернової землею, торфом і іншими матеріалами, які зроблять землю легшою.

Готовий до посіву субстрат має бути помірно вологим та кімнатної температури. Також його потрібно знезаразити. Можна виставити субстрат на мороз на кілька днів (і перед посадкою прогріти), але надійніше скористатися спеціальними фунгіцидами. Полийте розчином ґрунт за кілька днів до посіву.

Насіння перед посадкою бажано проростити, щоб сходи з’явилися швидше, але не варто дозволяти пагінцям переростати – при посіві їх можна пошкодити. На дно контейнерів варто закласти хоча б невеликий дренаж – з перліту, піску чи дрібного каміння. В окремі касети чи стаканчики насіння томатів висівають по 2 штуки, вибраковуючи потім слабшу рослину. У спільні ємності насіння розкладають по одному, на достатній для пікірування відстані – хоча б 1-2 см. Зверху насіння присипають сухим субстратом (0,5-1 см), накривають прозорим склом, затягують поліетиленовою плівкою чи одягають прозорий пакет.

На стадії проростання насінню томатів світло не потрібне, а ось тепло – необхідне. Тому ставте контейнери з розсадою вище – на шафу в кімнаті або кухні. Оптимальна температура для появи сходів томатів – +23-25°С. Кожен день знімаємо плівку, струшуємо з неї конденсат, даємо землі подихати кілька хвилин. Ґрунт має бути весь час помірно вологим, якщо потрібно – акуратно поливаємо всю поверхню землі, не тільки по кутах. Зручно це робити за допомогою пульверизатора.

Сходи можуть з'являтися за 4-6 днів. Після цього потрібно негайно поставити сіянці на добре освітлене місце. Плівку можна зняти відразу, а якщо є час, можна поступово привчати рослинки до сухого повітря. Як тільки проростуть всі насінини, можна знизити температуру до +16-18°С хоча б на 5-7 днів, оберігаючи сходи від протягів та різких перепадів. З початком активного росту справжніх листочків можна повертати помідори до кімнатних температур з обов’язковим пониженням на ніч.