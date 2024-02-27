Посівний календар на березень 2024 року: що робити на городі та садити
У березні важливо не пропустити момент до початку активного сокоруху при стабілізації плюсових температур. Це найкращий час для проведення профілактичних обробок саду від хвороб та шкідників. Наприкінці місяця цілком можна посіяти і першу зелень у теплиці або парнику. Якщо ви посіяли зелень під зиму, саме час накрити її ніжні паростки агроволокном. Але найважливіше у березні – це розсада. Найкращі дати для посадки різних рослин, а також для інших садових та городніх робіт підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».
Посівний календар на березень 2024 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31 березня, несприятливі – 7-11, 25 березня.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 1, 2, 5, 6, 26-29;
- батат – 1, 2, 5, 6, 13-16, 22-24, 28, 29;
- морква, буряк, пастернак – 1, 2, 5, 6, 26-29;
- редис, редька, ріпа – 1, 2, 17-19, 26-30;
- селера, петрушка на корінь – 1-6, 13, 14, 26-31.
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 1, 2, 5, 6, 26-29;
- цибуля на зелень, шніт – 12-14, 17-19;
- часник – 1-6, 26-30;
- цибуля порей – 1, 2, 5, 6, 13, 14, 17-19, 28, 29.
Овочі:
- томати, фізаліс – 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29;
- перець, баклажани – 1, 2, 13-19, 28, 29;
- огірки – 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29;
- броколі, цвітна капуста – 17-19, 26, 27;
- середня та пізня капуста – 13, 14, 17-19, 26, 27;
- рання капуста, кале – 26, 27;
- селера черешкова – 1, 2, 5, 6, 13, 14, 17-19, 28, 29;
- спаржа – 13, 14, 17-19;
- кабачки, патисони, гарбуз – 13-19;
- баштанні – 1, 2, 13-19, 28, 29;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 13-19, 26, 27;
- соняшник – 13, 14, 20, 21, 26, 27;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 3, 4, 13, 14, 30, 31;
- кукурудза – 13, 14, 26, 27;
- міцелій – 1-6, 13, 14, 26-31.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 12-14, 17-19;
- шпинат – 12;
- рукола, крес, листова гірчиця – 1, 2, 12, 28, 29;
- мангольд, щавель – 12;
- кріп, петрушка, кінза – 13, 14, 17-19;
- базилік, материнка, розмарин та інші трави – 17-19, 22-24, 26, 27;
- лікарські та чайні культури – 12, 17-19, 22-24, 26, 27;
- мікрозелень – 12, 17-19.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 1, 2, 13-19, 28, 29;
- яблуня – 3-6, 13, 14, 30, 31;
- груша, айва – 5, 6, 13, 14, 26, 27;
- абрикос, вишня, слива, персик – 3-6, 13, 14, 26, 27, 30, 31;
- черешня – 13, 14, 20, 21;
- волоський горіх, фундук – 13, 14;
- калина, шипшина, горобина – 3, 4, 13, 14, 17-19, 30, 31;
- обліпиха – 3, 4, 13, 14, 17-19, 30, 31;
- глід – 1, 2, 13, 14, 28, 29;
- смородина – 1, 2, 5, 6, 13, 14, 17-21, 28, 29;
- малина, ожина – 1, 2, 13-19, 28, 29;
- аґрус – 1, 2, 5, 6, 13, 14, 17-19, 28, 29;
- виноград – 1-4, 13, 14, 17-19, 26-31.
Декоративні рослини:
- газон та грунтопокривні рослини – 3, 4, 12, 17-19, 22-24, 30, 31;
- сидерати – 3, 4, 12-14, 17-19, 21-24, 30, 31;
- однорічники – 17-19, 22-24, 26, 27;
- цибулинні та бульбові – 1, 2, 5, 6, 13-16, 22-24, 28, 29;
- трав’янисті багаторічники – 17-19, 22-24, 26, 27;
- хвойні – 22-24;
- живі огорожі – 20-24;
- чагарники та дерева – 3, 4, 13, 14, 17-24, 30, 31;
- ліани – 3, 4, 15, 16, 22-24, 30, 31.
Найкращі дні для садових робіт у березні 2024:
- обробка ґрунту, боротьба з бур’янами – 3, 4, 7-9, 25;
- пророщування насіння – 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 17-19, 26-29;
- пікірування, проріджування – 5, 6, 9, 13, 14, 17-19, 26, 27;
- поливи – 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 17-19, 28, 29;
- підживлення органічними добривами – 1, 2, 5, 6, 9, 28, 29;
- підживлення мінеральними добривами – 13, 14, 17-19;
- обрізка, омолодження, формування – 1-6, 10, 28-31;
- прищування, пасинкування – 10, 13, 14, 17-19;
- боротьба зі шкідниками та хворобами – 7-10, 15, 16;
- профілактичні обробки – 3, 4, 15, 16, 22-24, 30, 31;
- заготівля живців – 13, 14, 17-19;
- щеплення та окулювання – 5, 6, 10, 17-19;
- снігозатримання – 7, 8, 20, 21;
- чищення та обробка кори – 3, 4, 15, 16, 30, 31;
- обробка, ремонт теплиць та парників – 9, 10, 20, 21, 25;
- прибирання, ремонт – 1-4, 7-11, 20-31;
- захист саду та сховищ від гризунів – 15, 16, 22-24;
- приваблення птахів та корисних комах – 15, 16, 22-24;
- догляд за водоймами та комунікаціями – 1, 2, 5, 6, 26-29;
- корчування – 5-7;
- компостування, підготовка компостерів – 17-19, 25;
- встановлення і ремонт опор – 3, 4, 15, 16, 22-24, 30, 31;
- засолювання та квашення – 11-14, 20-21.