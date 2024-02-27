Найважливіше у березні – це розсада

У березні важливо не пропустити момент до початку активного сокоруху при стабілізації плюсових температур. Це найкращий час для проведення профілактичних обробок саду від хвороб та шкідників. Наприкінці місяця цілком можна посіяти і першу зелень у теплиці або парнику. Якщо ви посіяли зелень під зиму, саме час накрити її ніжні паростки агроволокном. Але найважливіше у березні – це розсада. Найкращі дати для посадки різних рослин, а також для інших садових та городніх робіт підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».

Посівний календар на березень 2024 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31 березня, несприятливі – 7-11, 25 березня.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 1, 2, 5, 6, 26-29;

батат – 1, 2, 5, 6, 13-16, 22-24, 28, 29;

морква, буряк, пастернак – 1, 2, 5, 6, 26-29;

редис, редька, ріпа – 1, 2, 17-19, 26-30;

селера, петрушка на корінь – 1-6, 13, 14, 26-31.

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 1, 2, 5, 6, 26-29;

цибуля на зелень, шніт – 12-14, 17-19;

часник – 1-6, 26-30;

цибуля порей – 1, 2, 5, 6, 13, 14, 17-19, 28, 29.

Овочі:

томати, фізаліс – 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29;

перець, баклажани – 1, 2, 13-19, 28, 29;

огірки – 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29;

броколі, цвітна капуста – 17-19, 26, 27;

середня та пізня капуста – 13, 14, 17-19, 26, 27;

рання капуста, кале – 26, 27;

селера черешкова – 1, 2, 5, 6, 13, 14, 17-19, 28, 29;

спаржа – 13, 14, 17-19;

кабачки, патисони, гарбуз – 13-19;

баштанні – 1, 2, 13-19, 28, 29;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 13-19, 26, 27;

соняшник – 13, 14, 20, 21, 26, 27;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 3, 4, 13, 14, 30, 31;

кукурудза – 13, 14, 26, 27;

міцелій – 1-6, 13, 14, 26-31.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 12-14, 17-19;

шпинат – 12;

рукола, крес, листова гірчиця – 1, 2, 12, 28, 29;

мангольд, щавель – 12;

кріп, петрушка, кінза – 13, 14, 17-19;

базилік, материнка, розмарин та інші трави – 17-19, 22-24, 26, 27;

лікарські та чайні культури – 12, 17-19, 22-24, 26, 27;

мікрозелень – 12, 17-19.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 1, 2, 13-19, 28, 29;

яблуня – 3-6, 13, 14, 30, 31;

груша, айва – 5, 6, 13, 14, 26, 27;

абрикос, вишня, слива, персик – 3-6, 13, 14, 26, 27, 30, 31;

черешня – 13, 14, 20, 21;

волоський горіх, фундук – 13, 14;

калина, шипшина, горобина – 3, 4, 13, 14, 17-19, 30, 31;

обліпиха – 3, 4, 13, 14, 17-19, 30, 31;

глід – 1, 2, 13, 14, 28, 29;

смородина – 1, 2, 5, 6, 13, 14, 17-21, 28, 29;

малина, ожина – 1, 2, 13-19, 28, 29;

аґрус – 1, 2, 5, 6, 13, 14, 17-19, 28, 29;

виноград – 1-4, 13, 14, 17-19, 26-31.

Декоративні рослини:

газон та грунтопокривні рослини – 3, 4, 12, 17-19, 22-24, 30, 31;

сидерати – 3, 4, 12-14, 17-19, 21-24, 30, 31;

однорічники – 17-19, 22-24, 26, 27;

цибулинні та бульбові – 1, 2, 5, 6, 13-16, 22-24, 28, 29;

трав’янисті багаторічники – 17-19, 22-24, 26, 27;

хвойні – 22-24;

живі огорожі – 20-24;

чагарники та дерева – 3, 4, 13, 14, 17-24, 30, 31;

ліани – 3, 4, 15, 16, 22-24, 30, 31.

Найкращі дні для садових робіт у березні 2024: