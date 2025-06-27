Один з ефективних способів, який застосовують досвідчені городники, – спеціальна поживна обробка

Опадання зав’язей у кабачків – тривожний сигнал, адже без них рослина не зможе сформувати плоди. Така ситуація загрожує повною втратою врожаю, тому діяти потрібно без зволікань. Як врятувати майбутній урожай, пише «Жіночий портал».

Один з ефективних способів, який застосовують досвідчені городники, – спеціальна поживна обробка, що допомагає не лише зберегти зав’язі, а й зміцнити саму рослину.

Склад для обробки кабачків

Щоб приготувати розчин, слід налити у відро води приблизно літр добрива на основі настою бур’янів, так званого ферментованого «зеленого чаю». До цієї суміші додають близько 30 крапель йоду, а також борну кислоту, не більше 2 грамів.

З борною кислотою важливо діяти правильно: спершу її потрібно розчинити в невеликій кількості гарячої води, і лише після цього змішати з основним розчином.

Після додавання всіх компонентів рідину слід добре перемішати до однорідного стану, щоб усі речовини рівномірно розподілилися.

Як застосовувати

Готову суміш переливають у ємність з пульверизатором і проводять обприскування кабачків. У більшості випадків достатньо однієї обробки, щоб рослина припинила скидати зав’язі.

Цей засіб також можна використовувати як додаткове підживлення, він активізує ріст і сприяє підвищенню врожайності культури.