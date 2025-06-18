Найчастіше затримка росту пов’язана з простою адаптацією рослини до нових умов

Вирощуючи розсаду перцю за всіма правилами і пересаджуючи її у теплицю чи на прогріту грядку, ми розраховуємо на швидке та активне зростання рослин. Але часто трапляється так, що після посадки перець зупиняється в рості. Що ж могло піти не так і як допомогти перцю відновитися, пише «Сад та город».

Перець адаптується на новому місці

Найчастіше затримка росту пов’язана з простою адаптацією рослини до нових умов. Після пересадки перцю потрібно час на звикання, зазвичай це близько 8-12 днів. В цей період рослини можуть «завмерти», але згодом почнуть активно розвиватися і навіть радувати першими квітками.

Холод уповільнює розвиток

Перець – теплолюбна культура, яка комфортно росте при температурі близько +25 °С вдень і не нижче +10-12 °С вночі. Зниження температури призводить до стресу, уповільнює процеси росту, особливо пошкоджуючи коріння.

Для захисту рослин від холоду можна використовувати плівкове укриття чи неткане полотно. Навіть у теплицях варто мати дуги для швидкого накриття під час похолодань. У відкритому ґрунті допоможуть пластикові пляшки, накриті зверху на кожну рослину. Також корисно розкладати на грядці камені або пляшки з водою, які вдень нагріваються і віддають тепло вночі, створюючи своєрідний акумулятор тепла. Обприскування стимуляторами росту також допоможе підвищити стійкість перцю до стресу.

Заглиблена посадка уповільнює ріст

Інколи розсада перцю висаджується занадто глибоко. На відміну від томатів, перець не любить заглиблення: його коренева система розташовується ближче до поверхні ґрунту, і рослина повільно формує додаткові корені зі стебла. Тож якщо перець посадили занадто глибоко, він буде витрачати сили на розвиток кореневої системи, а не на зелену масу та плоди. Якщо так сталося, пересаджувати не варто – доведеться трохи почекати з врожаєм.

Пошкодження коренів при пересадці

Перець дуже чутливий до травмування кореневої системи. Щоб не уповільнити його ріст, пересаджуйте рослину разом із грудкою землі, не обриваючи корінців і не прищипуючи їх. Так перець швидше приживеться і почне активно розвиватися.

Неправильне живлення

Інколи надлишок або нестача добрив уповільнює ріст перцю. Занадто велика кількість суперфосфату стимулює корені, але пригальмовує розвиток надземної частини. В такому випадку добрива варто тимчасово припинити і добре полити рослини. Якщо ж ґрунт бідний, навпаки, варто подбати про регулярні підживлення.

Неправильний полив

Перець – досить вимоглива до вологи рослина. Недостатній полив призводить до в’янення листя і втрати врожаю. Тому в теплицях його потрібно поливати кожні 1-2 дні, у відкритому ґрунті – кожні 3-6 днів, а в спеку – навіть двічі на день. Водночас надлишок вологи небезпечний грибковими хворобами та гниллю, тому після поливу важливо розпушувати ґрунт і провітрювати теплицю.