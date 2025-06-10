Чим треба підживити перець у червні: два ефективні та бюджетні способи
У літній період багато городників сподіваються на щедрий урожай болгарського перцю. Щоб культура добре розвивалася та формувала великі плоди, їй необхідне правильне підживлення. Особливо це актуально після пересадки розсади, у цей час рослина переживає стрес і потребує підтримки. Чим підживити перець у червні, щоб це було дешево та ефективно, пише «24 Канал».
Як використати йод
Одним із доступних і ефективних засобів для стимуляції росту та покращення смаку плодів є йод. Для приготування розчину достатньо 7 крапель йоду розчинити у 2,5 літра води. Отриманим засобом обприскують перець вранці або ввечері, бажано у похмурий день, щоб уникнути опіків на листі.
Дріжджове підживлення
Дріжджове добриво – доступний і ефективний спосіб підживити перець протягом усього вегетаційного періоду. Його застосовують тричі за сезон: під час висадки розсади, у фазі цвітіння та в період плодоношення.
Перше підживлення проводять уже при посадці, у кожну лунку варто додати невелику кількість звичайних дріжджів (кілька грамів) і змішати їх із ґрунтом. Це допоможе рослині краще адаптуватися після пересадки.
Коли перець починає цвісти, готують концентрований розчин: пів кілограма дріжджів розчиняють у 4 літрах теплої води й залишають настоюватися на кілька годин. Перед використанням його обов’язково потрібно розбавити чистою водою у пропорції 1:10. Отриманим розчином поливають рослини під корінь.
У період формування плодів готують ще одне підживлення: у 10 літрах води розчиняють 20 грамів сухих дріжджів і додають 300 грамів цукру. Суміш настоюється три доби. Після цього її також розбавляють водою у співвідношенні 1:10 і використовують для поливу під корінь. Таке підживлення сприяє активному плодоношенню та зміцнює рослину.