Перше підживлення проводять уже при посадці

У літній період багато городників сподіваються на щедрий урожай болгарського перцю. Щоб культура добре розвивалася та формувала великі плоди, їй необхідне правильне підживлення. Особливо це актуально після пересадки розсади, у цей час рослина переживає стрес і потребує підтримки. Чим підживити перець у червні, щоб це було дешево та ефективно, пише «24 Канал».

Як використати йод

Одним із доступних і ефективних засобів для стимуляції росту та покращення смаку плодів є йод. Для приготування розчину достатньо 7 крапель йоду розчинити у 2,5 літра води. Отриманим засобом обприскують перець вранці або ввечері, бажано у похмурий день, щоб уникнути опіків на листі.

Дріжджове підживлення