У середньому картопля проходить повний цикл росту за 1,5-4 місяці

Картопля – одна з найважливіших овочевих культур в українському господарстві. Її вирощування має свої тонкощі, зокрема щодо термінів розвитку. Усе – від вибору сорту до кліматичних умов – впливає на те, коли можна буде збирати врожай і наскільки він буде якісним. Детально про кожен етап росту пише Fermer.

Загальна тривалість вирощування

У середньому картопля проходить повний цикл росту – від посадки до технічного дозрівання – за 1,5-4 місяці. Однак ріст зеленої маси та розвиток бульб не завжди відбуваються синхронно. Перші сходи з'являються через 10-20 днів після посадки, особливо якщо насіннєвий матеріал був пророщений. У фазу цвітіння рослина переходить через 27-48 днів, і саме в цей період починається інтенсивне формування бульб. Після цього ще 3-6 тижнів потрібні для повного дозрівання коренеплодів.

Ознака готовності до збору – засохле бадилля і загрубіла шкірка на бульбах. Затримувати з прибиранням більше ніж на 2-3 тижні після відмирання гички не рекомендується, це може знизити лежкість урожаю і збільшити ризик зараження хворобами.

Що впливає на терміни дозрівання картоплі

Сорт

Тривалість вегетації залежить насамперед від сорту. Є така класифікація:

ранні: 50-65 днів;

скоростиглі: 65-85 днів;

середньостиглі: 85-95 днів;

середньопізні: 95-110 днів;

пізні: 110+ днів.

Ранні сорти ідеальні для споживання влітку або для продажу, але вони менш врожайні й мають гіршу збереженість. Середньостиглі та пізні сорти дають вищу якість бульб і краще зберігаються взимку.

Клімат і регіон вирощування

Картоплю можна вирощувати в усіх регіонах України, але найкращі результати показують сорти, адаптовані до місцевого клімату та типу ґрунту. Вологий, пухкий ґрунт – ключ до розвитку здорових столонів і бульб. В посушливих або заболочених зонах необхідно адаптувати агротехніку.

Температура і волога

Оптимальна температура для росту картоплі +18+22°C. Спека (вище 30°C) або надмірна волога (особливо в період цвітіння) негативно впливають на розвиток. У дощову погоду підвищується ризик фітофтори, а в посуху бадилля швидко в’яне, і врожай формується дрібний.

Час посадки

Найчастіше посадку проводять на початку травня, але краще орієнтуватися на температуру ґрунту, вона має бути не нижче +8+10°C. Надто рання посадка у холодний ґрунт або пізня – у пересохлу землю – знижують урожайність.

Живлення і добрива

Бідний на мікроелементи ґрунт змушує картоплю швидше дозрівати, але врожайність у такому випадку буде низькою. Правильне внесення добрив продовжує вегетацію і покращує якість бульб.

Як прискорити дозрівання картоплі

Іноді виникає потреба зібрати врожай раніше через погодні ризики чи потребу у вільній ділянці. Для цього існують такі методи: