Де садити картоплю, щоб отримати рекордний урожай: 10 найкращих місць для посадки
Досвідчені городники завжди пам’ятають, що і де вирощували минулого року. А справжні професіонали планують майбутні посадки ще взимку: одна грядка – під картоплю, інша – під боби, а ще десь будуть огірки й помідори. Про 10 ідеальних попередників для картоплі, які допоможуть отримати урожай, що вразить навіть завзятих дачників пише «Хочу».
Де варто висаджувати картоплю, щоб вона добре родила
Почнемо з головного: не садіть картоплю на одному й тому ж місці рік у рік. Варто робити перерву щонайменше на 4-5 років, і за цей час давати землі «відпочити», вирощуючи на ній сидерати чи інші культури, що відновлюють родючість.
Але найкращі результати ви отримаєте, якщо садитимете картоплю після таких рослин:
- капуста;
- кукурудза;
- огірки;
- кабачки;
- гарбузи;
- дині;
- кавуни;
- люцерна;
- конюшина;
- гірчиця.
Це просте правило допоможе вам підвищити врожайність без додаткових витрат на добрива.