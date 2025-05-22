Не садіть картоплю на одному й тому ж місці рік у рік

Досвідчені городники завжди пам’ятають, що і де вирощували минулого року. А справжні професіонали планують майбутні посадки ще взимку: одна грядка – під картоплю, інша – під боби, а ще десь будуть огірки й помідори. Про 10 ідеальних попередників для картоплі, які допоможуть отримати урожай, що вразить навіть завзятих дачників пише «Хочу».

Де варто висаджувати картоплю, щоб вона добре родила

Почнемо з головного: не садіть картоплю на одному й тому ж місці рік у рік. Варто робити перерву щонайменше на 4-5 років, і за цей час давати землі «відпочити», вирощуючи на ній сидерати чи інші культури, що відновлюють родючість.

Але найкращі результати ви отримаєте, якщо садитимете картоплю після таких рослин:

капуста;

кукурудза;

огірки;

кабачки;

гарбузи;

дині;

кавуни;

люцерна;

конюшина;

гірчиця.

Це просте правило допоможе вам підвищити врожайність без додаткових витрат на добрива.