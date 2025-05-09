Існують два основні типи добрив, які використовуються для картоплі

Навесні багато садівників починають активно ділитися порадами щодо використання добрив, які допомагають забезпечити гарний урожай. У картоплі коренева система розвинута не так сильно, але сама рослина формує велику кількість зеленої маси. Тому для нормального росту та розвитку картоплі необхідно забезпечити її необхідними поживними речовинами. Це робиться за допомогою підживлення, яке потрібне як під час посадки, так і в період росту через листя. Що додати у лунку при посадці картоплі пише ТСН.

Що додавати в лунку при посадці картоплі

Найбільш економічно вигідно вносити добрива прямо в лунку під кожну рослину, замість того, щоб розкидати їх по всьому ділянці. Це дозволяє рослинам краще засвоїти поживні речовини, а результат буде ефективнішим.

Існують два основні типи добрив, які використовуються для картоплі: органічні та мінеральні. Органічні добрива покращують структуру ґрунту та допомагають корінню краще поглинати ті елементи, які воно не може ефективно засвоїти без таких добавок. Мінеральні добрива стимулюють формування хорошого врожаю. Органічні добрива краще всього заливати в лунку, а мінеральні – засипати, при цьому важливо суворо дотримуватися інструкцій щодо дозування, адже надлишок добрив може призвести до негативних наслідків.

Фахівці рекомендують уникати змішування різних видів добрив, оскільки це може призвести до хімічних реакцій, що негативно впливають на рослини.

Як підживлювати картоплю під час посадки

Одним із доступних органічних добрив є пташиний послід, який можна застосовувати навіть у свіжому вигляді, дотримуючись пропорції 1:10. Він забезпечить картоплю необхідними мікроелементами та мінералами.

Для підживлення сечовиною потрібно розчинити 1 ст. л. сечовини в 10 літрах води, дати настоятися і використовувати для поливу під корінь.

Гній слід використовувати тільки сухий. Свіжий гній, потрапивши в ґрунт, може спричинити гниття, що загрожує здоров’ю кореневої системи картоплі.

Зола також є чудовим добривом, яке можна не тільки розводити водою для поливу, а й посипати нею рослину для захисту від шкідників і хвороб. Також можна комбінувати перегній із золою: для цього використовують 700 г перегною та 5 ст. л. золи.

Навесні для удобрення картоплі добре підходить компост із соломи злакових культур, яку потрібно змішати з кінським гноєм.

Серед мінеральних добрив найкраще використовувати аммофоску, азофоску або нітроамофоску. Для кожної лунки досить додати не більше 10 г фосфорного добрива. Окремо додаються калій і азот.

Чудовим вибором для картоплі є суміш суперфосфату та цибулиння: достатньо покласти одну ч. л. суперфосфату разом із цибулинням в кожну лунку.