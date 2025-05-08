Різні частини ділянки можуть реагувати на холод по-різному

Весняні приморозки – справжнє випробування для городніх культур, і картопля не виняток. Коли прогноз попереджає про нічне зниження температури, варто замислитися: чи виживе посаджена картопля в землі? Попри те, що бульби ще не зійшли, різке похолодання може мати серйозні наслідки. ТСН пише, яку температуру здатна витримати картопля в ґрунті, що впливає на її стійкість і як захистити рослини від весняної стихії.

Як холод впливає на посаджену картоплю

Багато хто вважає, що картопля в землі – під надійним захистом. Але насправді її стійкість до холоду залежить від глибини посадки, типу ґрунту, вологості та мікроклімату ділянки.

Орієнтовні температурні межі:

-1 °C – можливе промерзання поверхневого шару ґрунту; ризик пошкодження ніжних проростків;

-2 °C – потенційне підмерзання паростків, особливо на глибинах до 5 см;

-3 °C і нижче – реальна загроза підмерзання самих бульб, особливо у вологому середовищі.

Що впливає на морозостійкість картоплі

Різні частини ділянки можуть реагувати на холод по-різному. На морозостійкість впливають:

глибина садіння: чим глибше посаджено бульби, тим кращий природний захист;

тип ґрунту: легкі супіщані ґрунти прогріваються швидше і зберігають тепло довше;

рельєф: низинні місця накопичують холод, підвищення – прогріваються раніше;

мульча: органічне покриття допомагає зберігати тепло вночі та захищає від різких перепадів температур.

Ідеальними умовами для посадки є: високе місце, легкий ґрунт, глибина висаджування понад 8 см і щедре мульчування.

Як захистити картоплю від весняних заморозків

Щоб уберегти посіви від холоду, важливо діяти на випередження. Якщо очікуються приморозки, застосуйте прості, але ефективні методи:

підгортання: засипте молоді пагони шаром землі, якщо вони вже з’явилися;

мульчування: накрийте грядки сухою соломою, сіном, торфом або скошеною травою;

накриття агроволокном або плівкою: створіть теплий купол над грядками за допомогою дуг;

димові купи: у разі різкого похолодання вночі можна розводити дим для збереження температури повітря поблизу землі.

Навіть нетривалий мороз – мінус 1-2 °C на кілька годин – може нашкодити молодим сходам. Якщо ж вони ще під землею, то шанс зберегти урожай значно вищий.

Скільки холоду може витримати картопля в землі

Критичним є не лише сам мороз, а й його тривалість:

до -1 °C на 1-2 години – майже не впливає на рослину;

-2 °C до 3 годин – можливе пошкодження сходів;

-3 °C і довше 4 годин – високий ризик втрати частини врожаю.

Особливо небезпечні морози в умовах надмірної вологості: вода в ґрунті замерзає і руйнує тканини паростків та бульб.

Що робити, якщо заморозки вже були

Якщо ви зіткнулися з наслідками холоду, не поспішайте з висновками. Картопля має певний запас витривалості.

Поради після заморозку:

огляньте грядки: викопайте кілька рослин і перевірте стан бульб;

дайте час: іноді рослина відновлюється самостійно протягом тижня;

підживіть: обробіть посадки стимуляторами росту – «Епіном», «Гуматом», «Цирконом»;

знову підгорніть: вкрийте пошкоджені пагони землею для захисту.

Якщо постраждали лише листки – вони відновляться. Якщо ж вимерзли молоді стебла, але бульби вціліли – незабаром з’являться нові пагони. У крайньому випадку завжди можна досадити кілька бульб на місце втрат.