Картоплю не можна вирощувати на одному й тому самому місці кілька років поспіль

Картопля – одна з найважливіших овочевих культур, яку вирощують майже на кожному городі. Та навіть така, здавалося б, невибаглива рослина потребує дотримання базових агротехнічних правил. Помилки у догляді можуть істотно вплинути на врожайність, тому їх варто уникати заздалегідь. Яких 6 основних помилок варто уникати, пише Woman life.

Ігнорування сівозміни

Картоплю не можна вирощувати на одному й тому ж місці кілька років поспіль. Якщо щороку садити її на тій самій ділянці, ґрунт виснажується, а ризик розвитку хвороб зростає. Особливо небажано висаджувати картоплю після інших пасльонових культур, таких як помідори чи перець. Щоб зберегти родючість землі, обирайте нову ділянку щороку.

Надто рання посадка

Картопля дуже чутлива до похолодання, особливо до повторних весняних заморозків. У прагненні отримати ранній урожай дехто висаджує бульби занадто рано, коли ґрунт ще не прогрівся. У результаті посадковий матеріал підмерзає, паростки розвиваються слабко, а врожай знижується. Якщо ви хочете садити раніше – використовуйте теплицю або накривайте грядки агроволокном чи плівкою.

Недостатнє розпушування

Ґрунт навколо картоплі потребує регулярного розпушування, адже коренева система має отримувати достатньо кисню. При ущільненні землі ріст сповільнюється, а самі бульби формуються дрібними. Рекомендується розпушувати землю кожні 10-12 днів після появи сходів.

Надмірне використання гною

Хоча гній вважається ефективним органічним добривом, для картоплі його слід застосовувати обережно. Надлишок може нашкодити рослині: викликати опіки або сприяти загниванню. Особливо небезпечно підживлювати гноєм картоплю, яка вже проросла. У таких випадках краще обирати більш збалансовані або мінеральні добрива.

Невдалий посадковий матеріал

Запорукою доброго врожаю є якісна картопля для висаджування. Вона має бути середнього розміру, з виразними «очками» або короткими паростками. Великі бульби перед посадкою можна розрізати навпіл, але важливо, щоб у кожній частині було кілька вічок. Мляві, гнилі або уражені грибком бульби використовувати не варто, вони не лише не дадуть врожаю, а й можуть заразити здорові рослини.

Загущення грядок

Щоб рослини добре розвивалися, між лунками потрібно залишати достатньо простору. Якщо посадити картоплю надто щільно, кущі конкуруватимуть за світло та поживні речовини, і в результаті зав’язей буде менше. Оптимальна відстань між рослинами – не менше 20-25 см.