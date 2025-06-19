Щоб отримати щедрий урожай, важливо не давати кущам розростатися

Якщо ваші томати на грядці цвітуть мляво і зав’язі практично не з’являються, не варто одразу впадати у відчай, ситуацію ще можна виправити. Від чого залежить поява зав’язі у томатів і як на це вплинути, пише УНІАН.

Що робити, коли томати лише цвітуть, але не дають зав’язі

Одна з основних причин відсутності зав’язей – неправильно сформований кущ. Якщо рослина росте хаотично, без підрізки, її квітки можуть бути розташовані так, що запилення не відбувається належним чином. Тому важливо формувати кущ так, щоб суцвіття розташовувалися у верхній частині рослини, це значно підвищує ймовірність утворення плодів.

Також варто звернути увагу на живлення. Нестача азоту, фосфору або калію негативно позначається на зав’язуванні плодів. У такому випадку варто підживити томати відповідними добривами, які підтримають їх у фазі цвітіння й плодоношення.

Не менш поширена причина проблем із зав’язями – це хвороби чи шкідники. Якщо кущі виглядають ослабленими, мають плями на листі або ознаки ураження, варто провести обробку спеціальними препаратами, щоб зупинити розвиток інфекцій і врятувати рослини.

Крім цього, на процес утворення зав’язей сильно впливають погодні умови. Зниження температури навіть на кілька днів нижче +15°C може спричинити стрес у томатів, що призведе до відсутності плодів. У таких випадках варто захищати рослини, накривати на ніч.

Як стимулювати плодоношення томатів

Щоб отримати щедрий урожай, важливо не давати кущам розростатися, як заманеться. Уже на ранніх етапах розвитку необхідно проводити обрізку. Це дає змогу спрямувати сили рослини не на ріст зеленої маси, а на формування зав’язей. Досвідчені городники радять видаляти верхівку головного пагона після другого суцвіття, залишаючи найсильніші бокові пагони. Інші гілочки, які з’являються пізніше, потрібно регулярно обрізати, особливо в липні та серпні, раз на тиждень.

Чому томати довго не зацвітають

Іноді проблема полягає навіть не у відсутності зав’язей, а в тому, що кущі тривалий час не формують квітки. Однією з головних причин цього є нестача сонячного світла. Якщо грядка розташована в тіні або отримує недостатньо світла, цвітіння буде затримуватися, а врожай під загрозою.

Ще один важливий момент – терміни. Цвітіння томатів зазвичай починається через 6-8 тижнів після висадки розсади. Якщо пройшло більше часу, а квітів немає, слід шукати інші причини: наприклад, тривала посуха може призвести до того, що рослини просто не зможуть утворити квітки або ті, що з’являться, швидко обсиплються.