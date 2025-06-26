Серед численних сидератів особливо вирізняється фацелія

Досвідчені городники все частіше відмовляються від хімічних добрив на користь природних рішень, які не лише збагачують землю, а й покращують її структуру. Одним із найефективніших способів оздоровлення ґрунту є використання сидератів – рослин, які вирощують спеціально для подальшого закладення в землю. Як їх використовувати пише Woman 24.

Серед численних сидератів особливо вирізняється фацелія. Ця рослина підходить практично для будь-якого типу ґрунту й не вимагає особливих умов для росту. Завдяки потужній кореневій системі та рясній зеленій масі, фацелія ефективно розпушує землю й покращує її повітропроникність.

Після збирання основного врожаю варто засіяти ділянку фацелією, це допоможе не лише зберегти родючість, а й пригнітити ріст бур’янів. У суху пору року, зокрема наприкінці літа, фацелія також слугує захистом від пересихання й вивітрювання верхнього шару ґрунту.

Коли фацелію переорюють у ґрунт, вона перетворюється на органічне добриво, за якістю не гірше за традиційний гній. Її важлива перевага – відсутність спільних хвороб із овочевими культурами, що робить її безпечною для використання у сівозміні.