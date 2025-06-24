Кавова гуща має яскраво виражений запах, який відлякує як мурах, так і черевоногих молюсків

Під час вирощування овочевих культур на грядках дачники часто стикаються з навалою шкідників, які можуть знищити частину врожаю або значно уповільнити розвиток рослин. Найбільшу загрозу серед них становлять мурахи та черевоногі молюски – слимаки й равлики. Вони завдають шкоди не лише листю і плодам, а й негативно впливають на ґрунт і мікрофлору. На щастя, є простий і безпечний спосіб захистити молоді рослини ще на етапі посадки. Що додати у лунку, пише U-news.

Чим небезпечні мурахи та молюски на грядці

Мурахи – не такі безпечні, як здається на перший погляд. Вони не лише самі обживають ґрунт біля культур, а й здатні «запросити» інших шкідників, наприклад, попелицю. Це створює ризик зараження рослин різноманітними захворюваннями. До того ж надмірна присутність мурах призводить до погіршення структури ґрунтового покриву, що може вплинути на ріст і розвиток культур.

Равлики та слимаки – ще один ворог городника. Ці черевоногі молюски активно поїдають ніжне листя, зав’язі й навіть молоді плоди. Найчастіше під удар потрапляють капуста, картопля, огірки та салат – рослини з м’яким листям, які слимаки просто обожнюють.

Природний захист: що покласти в лунку при посадці

Щоб запобігти атаці небажаних «гостей», варто вдатися до простого методу – додавання кавової гущі в посадкову ямку. Після того як ви випили чашку ароматної кави, не поспішайте викидати залишки. Саме вони можуть стати надійним захисником молодих рослин.

Кавова гуща має яскраво виражений запах, який відлякує як мурах, так і черевоногих молюсків. Ці шкідники уникають територій, де присутній сильний аромат – це їх дезорієнтує та змушує шукати безпечніші умови для проживання. Завдяки цьому простому засобу можна суттєво знизити ймовірність появи проблем у майбутньому.

Додаткова користь для ґрунту

Крім захисної функції, кавова гуща також виступає як натуральне добриво. У її складі містяться важливі мікроелементи – калій, фосфор і кальцій. Ці речовини покращують поживний склад ґрунту, стимулюють ріст кореневої системи й сприяють здоровому розвитку рослини. Таким чином, ви отримуєте подвійний ефект: одночасно захищаєте та підживлюєте культуру.