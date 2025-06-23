Деякі рослини здатні не гірше за отруту відлякувати гризунів

Миші та щурі здатні завдати чимало шкоди на городі – вони псують урожай, підгризають коріння та пошкоджують зберігані овочі. Однак далеко не завжди для боротьби з ними варто вдаватися до хімічних засобів. Садівники знають: природа сама пропонує ефективні способи захисту. Деякі рослини здатні не гірше за отруту відлякувати гризунів і при цьому залишають урожай екологічно чистим. Про які рослини йдеться, пише «Час дій».

Які рослини допоможуть відлякати мишей і щурів

Чорнокорінь

Це, без перебільшення, один із найефективніших натуральних засобів проти мишей. Запах чорнокореня майже непомітний для людини, але гризуни не виносять його і уникають ділянки, де він росте. Його рекомендують висаджувати біля цибулинних культур, плодових дерев і господарських будівель. А восени, після відцвітання, коріння можна викопати й розкласти у місцях, де водяться миші, вони втечуть звідти майже одразу.

Для захисту 6 соток ділянки достатньо висадити близько 25 рослин. Важливо: коріння і насіння чорнокореня отруйні, тож поводитися з ним потрібно обережно.

Бузина

Бузина також має різкий, неприємний для гризунів запах. У селах її традиційно садили поблизу хлівів, укладали гілки в скирти сіна, прив’язували до стовбурів дерев або розміщували біля парканів. Помірно отруйна рослина добре виконує роль природного захисника.

Полин

Гіркий запах полину не терплять ні миші, ні щурі. Його використовують аналогічно до бузини – розкладають біля будівель або серед культур на городі. Свіжі пучки або висушене бадилля добре відлякують шкідників.

Дика м’ята (польова)

М’ята – універсальний захисник. Її запах не лише проганяє мишей, а й допомагає у боротьбі з комахами: мурахами, міллю, комарами. Садівники застосовують як свіжу, так і сушену м’яту або настоянку на її основі.

Пижмо

Сухі пучки пижма розкладають у потрібних місцях, поблизу зберігання врожаю, підвалів, грядок. Воно не тільки тримає на відстані мишей, а й відлякує мух, клопів, бліх і молі.

Ромашка

Ромашка – ще один м’який, але ефективний засіб. Її аромат також неприємний гризунам. Висушені квіти можна зберігати в госпбудівлях, на горищі або в погребі, вони допоможуть відлякати непроханих «гостей».