Сприятливі дні для садівництва у серпні

Цього літа природа не скупиться на сюрпризи – в одних регіонах спека й суховії, в інших дощі й прохолода, ніби осінь уже на порозі. Рослини реагують по-своєму, а городники намагаються підтримати їх турботою й правильним доглядом. Щоб серпневі справи на городі принесли користь, варто орієнтуватися на посівний календар від «Зеленої садиби», щоб знати сприятливі дні для посадок, підживлення та збору врожаю.

Посівний календар на серпень 2025 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1-7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 26-31 серпня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 8, 9, 22-24 серпня.

Коренеплоди:

редис, редька – 1, 2, 6, 7, 10-16, 19, 20, 26-30;

картопля – 15, 16;

морква, буряк – 15, 16;

Цибулеві:

цибуля на зелень – 1-7, 10-14, 19, 20, 26-31;

часник – 1-7, 15, 16, 26-31;

декоративно-їстівні цибулі – 1-7, 15, 16, 26-31;

Овочі до столу та на зберігання:

перець декоративний та гострий – 1-7, 15, 16, 19, 20, 26-31;

огірки – 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 28-30;

рання капуста, кейл – 6, 7, 10-16, 19, 20, 26, 27;

кабачки, патисони, гарбуз-сквош – 6, 7, 19, 20;

спаржа – 6, 7, 15, 16, 21, 25;

стручкові (квасоля, горох) – 6, 7, 15, 16, 17, 18, 26, 27;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 1, 2, 6, 7, 19, 20, 26-30;

міцелій – 1, 2, 6, 7, 15, 16, 19, 20;

Зелень та трави:

салати, цикорій – 1-7, 10-16, 19, 20, 26-31;

шпинат – 1-7, 12-16, 19, 20, 26-31;

рукола, крес, листова гірчиця – 1-7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 26-31;

мангольд, щавель – 1-7, 15, 16, 19, 20, 26-31;

кріп, петрушка, кінза – 1-7, 10-16, 19, 20, 26-31;

базилік, материнка, розмарин, інші пряні трави – 1-7, 15, 16, 19, 20, 26-31;

лікарські та чайні культури – 15, 16, 19, 20, 25;

мікрозелень – 1-7, 10-16, 19, 20, 26-31;

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 1, 2, 6, 7, 15-20, 28-30;

фундук – 15, 16;

калина, шипшина, горобина – 1-5, 15, 16, 19, 20, 28-31;

обліпиха – 2-5, 15, 16, 19, 20, 31;

глід – 1, 2, 15, 16, 28-30;

малина, ожина – 1, 2, 15-20, 28-30;

смородина – 1, 2, 6, 7, 12-16, 19-21, 28-30;

аґрус – 1, 2, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 28-30;

виноград – 1-7, 28-31;

Декоративні рослини:

однорічники – 6, 7, 15, 16, 19, 20, 25-27;

цибулинні та бульбові – 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15-18, 25, 28-30;

трав’янисті багаторічники – 15, 16, 19, 20, 25-27;

хвойні – 3-5, 25, 31;

живі огорожі – 3-5, 21, 31;

чагарники та дерева – 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19-21, 25-27;

ліани – 3-5, 17, 18, 25, 31;

газони – 3-5, 12-14, 19, 20, 25-31;

сидерати – 3-5, 12-16, 19, 20, 25, 31.

Найкращі дні для садових робіт у серпні 2025