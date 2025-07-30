Підживлення необхідно здійснювати лише під корінь

Кінець липня – вирішальний етап у розвитку цибулі. Саме в цей період формуються великі, щільні головки, від яких залежить не лише обсяг врожаю, а й якість зберігання взимку. Якщо встигнути правильно підживити грядки до початку серпня, урожай може приємно здивувати – розмір цибулин збільшиться, а врожайність зросте у два рази. Чим підживити цибулю пише ТСН.

Чому важливо підживлювати саме в липні

Після середини літа цибуля переходить у фазу формування головок. Усі зусилля рослини зосереджені не на нарощуванні пера, а на дозріванні самої цибулини. Саме тому підживлення в цей час повинне бути збалансованим і орієнтованим на зміцнення структури та накопичення поживних речовин.

Чого варто уникати

На цьому етапі застосування азотних добрив є небажаним. Вони стимулюють ріст зелені, що може загальмувати розвиток самої головки та погіршити її збереження. Надлишок азоту у липні не тільки шкодить дозріванню, а й робить овоч вразливішим до захворювань і гниття під час зберігання.

Які добрива допоможуть отримати більший врожай

Для якісного дозрівання цибулі у другій половині літа найкраще підходять добрива, що містять фосфор і калій:

Фосфор сприяє укріпленню клітинної структури, допомагає цибулинам ставати щільними та стійкими до хвороб. Калій підвищує смакові властивості, стимулює накопичення цукрів, а також підтримує природний імунітет рослини.

Рецепти ефективних підживлень

Фосфорно-калійна суміш. У 10 літрах води розчиніть: 2 столові ложки суперфосфату (спочатку розведіть у гарячій воді та настоюйте декілька годин) і 1,5 столові ложки сульфату калію. Отриманий розчин використовуйте для поливу під корінь. Каліймагнезія. Альтернатива суперфосфату. Розчиніть 40 грамів у 10 літрах води. Цей варіант містить ще й магній, що також позитивно впливає на обмін речовин у рослині. Монофосфат калію. Універсальний засіб. На відро води додайте 20 грамів речовини. Добре розчиняється і швидко засвоюється рослинами.

Правильна техніка внесення добрив

Підживлення необхідно здійснювати лише під корінь, уникаючи попадання на листя, це зменшить ризик опіків. Найкращий час для внесення добрив – прохолодний вечір або хмарний день. Також перед самою процедурою бажано зволожити ґрунт, щоб покращити засвоєння поживних речовин.

Через два тижні після підживлення рекомендується обережно підгорнути землю навколо цибулі, трохи оголивши верхню частину цибулин приблизно на третину. Це дозволить головкам краще дозріти та забезпечить доступ до повітря, що також сприятливо вплине на врожай.