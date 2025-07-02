Внесення добрив має бути зваженим і враховувати потреби кожної культури

Урожай овочів значною мірою залежить від умов вирощування, а особливо від правильно підібраних підживлень. Внесення добрив має бути зваженим і враховувати потреби кожної культури, адже важливо не лише стимулювати ріст, а й уникнути накопичення шкідливих речовин у плодах. Які овочі чим підживити, пише «Філіжанка кави».

Цибуля, часник, огірки, кабачки та гарбузи добре реагують на підживлення нашатирним спиртом. Для цього готують розчин у пропорції: три столові ложки на 10 літрів води. Такий полив не тільки живить, а й допомагає боротися з деякими ґрунтовими шкідниками.

Баклажани більше за все полюбляють органічні добрива. Для стимулювання росту кореневої системи їм підходить кальцієва селітра – 20 грамів на відро води. Через два тижні після цього рослини можна підживити гноївкою, розведеною водою у співвідношенні 1:10, а ще через два тижні внести комплексне мінеральне добриво, наприклад, кеміру або нітроамофоску в кількості 30 грамів на 10 літрів води.

Помідори, коли починають цвісти, потребують бору. У цей період їх обприскують розчином борної кислоти – п’ять грамів на 10 літрів води. Аби пришвидшити дозрівання плодів, використовують слабкий розчин йоду: 30-40 крапель на відро води. Таке обприскування стимулює утворення солодших і соковитіших плодів.

Перці, як і цибуля з часником, добре реагують на деревний попіл. Його варто вносити міжряддями, злегка присипавши ґрунтом, аби попіл не змився. Таке підживлення проводять тричі за літо – це допоможе зміцнити імунітет рослин і забезпечить їх необхідними мікроелементами.

Одним із найкращих варіантів для комплексного живлення рослин є зелене добриво – трав’яна закваска. Щоб її приготувати, слід подрібнити свіжоскошену траву, наповнити кілька відер і помістити їх у бочку. На кожні 10 літрів води додають 40-50 грамів подвійного суперфосфату. Важливо, щоб рідина не доходила до краю діжки на 20-25 сантиметрів, інакше вона може перелитися під час бродіння. Настій залишають у тіні на тиждень-два, періодично помішуючи.

Готовий настій не фільтрують, а розводять у пропорції: одне відро закваски на чотири відра води. Для посилення ефекту можна додати склянку попелу в кожне відро, це підвищить вміст калію. Після дощу або поливу варто розпушити ґрунт, а скошену траву розкласти між рядами. Такий мульчувальний шар не лише зберігатиме вологу, а й поступово збагачуватиме землю поживними речовинами.